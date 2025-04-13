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娛樂 最新消息

籃籃險在球場中暑 「暖男」突現身幫擋太陽

猿氣和女孩互動。（樂天桃猿提供）猿氣和女孩互動。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿12日舉辦「猿來瘋」主題日，現場氣氛熱鬧非凡。吉祥物「猿氣小子」、「大聖」、「Rocky」化身為「最萌三本柱」，不僅和粉絲進行近距離蓋章互動，還在賽前開球儀式中大秀萌力。賽前，三位吉祥物還聯手女孩總監陸筱晴與副總監曉帆，跳起「猿來秀之韓猩出道」，猿氣們跳起舞來一點也不馬虎，靈活熱舞成功high翻全場。

開球儀式同樣精彩非凡，今日由新任MC巫苡萱擔任主持。「猿氣小子」首次化身為投手，帥氣登板；大聖握棒展現打者架勢；Rocky則在一旁賣萌助威，接球手余德龍接下這記「萌力投球」。四位的逗趣互動，引來全場掌聲與笑聲，成功成為現場的焦點之一。

「推進隊長」籃籃有次跳舞時，差點中暑。（樂天桃猿提供）「推進隊長」籃籃有次跳舞時，差點中暑。（樂天桃猿提供）

局間表演也不遑多讓，「推進隊長」籃籃與團場Aby聯手帶來精心編排的舞蹈。這支舞原定於3月30日的開幕戰亮相，但因天氣延賽而推遲。籃籃笑說：「延賽後回憶一下舞蹈，Call一次回來練習。」她也分享了與吉祥物的有趣互動，提到曾有一次在場上跳舞時，因為西曬快要中暑，猿氣站過來幫她擋住太陽，「瞬間覺得他是暖男，怎麼這麼好！」她還笑稱，雖然猿氣平時愛搗亂，但「女孩需要幫助時，他真的是個貼心的小猴子。」

特級副隊長筠熹對猿氣的「調皮本性」有些話要說。（樂天桃猿提供）特級副隊長筠熹對猿氣的「調皮本性」有些話要說。（樂天桃猿提供）

然而，特級副隊長筠熹則對猿氣的「調皮本性」有些話要說。她透露，猿氣總愛在比賽中搞亂，甚至連其他隊伍的女孩也難逃他的「魔爪」。網友看到這一幕紛紛喊她出面「主持公道」。前一天，筠熹一見猿氣，二話不說就上前揪住他領口，霸氣警告道：「收斂一些！」她笑說：「一看到他，我就直接把他抓起來，我要負責保護女孩。」

此外，廉世彬今日與粉絲進行了互動見面會，她開心地表示：「能見到這麼多人，我很幸福，能和每一個人一起拍照，我也很開心。」並且認真擔任起銷售角色，她說：「希望明天也能來很多人，希望大家多多購買，和我多拍點照片！」當被問到與猿氣的互動有什麼特別的地方時，世彬笑說：「粉絲們都提醒我小心點，因為他是色猴，結果接觸下來，他臉長得很可愛，但真的是滿色的，哈哈哈。」

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