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娛樂 電視

簡嫚書扛「精品咖啡師」頭銜 認了「無法接受1件事」：心在淌血

〔記者李紹綾／台北報導〕簡嫚書在影集《歡迎光臨 二代咖啡》飾演精品咖啡師「Lucia」，透露，有段時間很著迷去不同咖啡廳喝咖啡、搜集自己的愛店地圖，「喜歡看著咖啡師專注沖煮的樣子，這個過程特別療癒。」

簡嫚書在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演精品咖啡師「Lucia」。（甲普國際媒體提供）簡嫚書在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演精品咖啡師「Lucia」。（甲普國際媒體提供）

簡嫚書分享，準備角色時，將過去累積的各種關於咖啡師帥氣的印象融合，放在Lucia身上做詮釋，被問到有沒有喝過劇中對手鳳小岳及林哲熹煮的咖啡，她妙答：「畢竟我是最厲害的精品咖啡師Lucia，才不喝他們煮的呢！」

Janet謝怡芬（左）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀。（甲普國際媒體提供）Janet謝怡芬（左）在《歡迎光臨 二代咖啡》與鳳小岳因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀。（甲普國際媒體提供）

簡嫚書劇中不僅精通各種沖煮咖啡的手法，對於複雜的咖啡品名、豆子產地與莊園資訊都是信手捻來，她笑稱：「飾演自信爆棚的精品咖啡師滿過癮的。」有一場和奧客對罵的戲讓她印象最深刻，「因為Lucia真的不能接受自己完美的咖啡被添加額外多餘的糖！因為糖包而徹底被擊潰的Lucia，心在淌血啊。」

簡嫚書（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演自信爆棚的精品咖啡師，左為林哲熹。（甲普國際媒體提供）簡嫚書（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演自信爆棚的精品咖啡師，左為林哲熹。（甲普國際媒體提供）

簡嫚書在《歡迎光臨 二代咖啡》演出精品咖啡師「Lucia」，對咖啡極度講究。（甲普國際媒體提供）簡嫚書在《歡迎光臨 二代咖啡》演出精品咖啡師「Lucia」，對咖啡極度講究。（甲普國際媒體提供）

隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》除了男友還同時面臨前夫的糾纏。（甲普國際媒體提供）隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》除了男友還同時面臨前夫的糾纏。（甲普國際媒體提供）

影集《歡迎光臨 二代咖啡》劇情高潮迭起，本週驚現多組大咖卡司相互飆戲，包括簡嫚書挑戰演出精品咖啡師，長串的專業台詞信手捻來難不倒她；李銘忠詮釋「女兒傻瓜」精湛演技迸發出許多搞笑橋段，以及Janet謝怡芬以「前女友」姿態現身，讓劇中鳳小岳與隋棠的感情再度受到考驗。《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台首播，當晚10點台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，當晚11點LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。

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