安心亞單身6年原因曝光 全賴三太子「一動作」打光桃花

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、許孟哲和鍾承翰昨宣傳華視《火車來去》受訪，戲裡安心亞面對2男追求，面臨友情和愛情的選擇困境，戲外她單身6年，若碰上2個朋友同時喜歡上她，她先是幽默說：「都來啊！」後來坦言過往談感情之前會算紫微斗數或塔羅牌看看2人的未來，也曾找過三太子問感情事，有回她先問「為什麼我單身這麼久」，對方回「沒事，我幫你找一個」，過了幾年她始終單身，再問三太子，她模仿三太子尖尖的童音配上揮手手勢說：「妳不是說妳要工作，所以我把妳（的感情）揮掉了！」讓她瞪大眼不知如何回應。

安心亞（左起）在《火車來去》和鍾承翰、許孟哲是青梅竹馬。（華視提供）

劇中也有為夢想犧牲的橋段，戲外，3位演員也各自談及為了夢想犧牲的過往。鍾承翰從模特兒出道，拍了無數雜誌廣告，也走了各大精品伸展台，2012年正想轉換跑道時，他很沒自信，因為和製作人、導演面試了無數次，也上了表演課，卻苦無演出消息，影響了他原本的模特兒工作。

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當時有紐約時裝周的工作機會找上他，他直呼：「這是我當模特兒的最大夢想，就是走上國際伸展台，我那時跟自己說，若有導演找我拍戲，我就選擇演員的路，結果我就去拍戲，沒有走時裝週。」那年他演出梁修身執導的《陽光正藍》，也開啟了演員之路，但紐約卻成了他心頭深深的遺憾，安心亞在旁說：「我覺得會很扼腕耶！」還故意分享過去到紐約工作經驗，讓鍾承翰心頭更是插把刀，好在鍾承翰心寬，表示「這是每個人人生的抉擇」。

安心亞（中）和鍾承翰（右）、許孟哲分享合作《火車來去》的趣事。（華視提供）

而許孟哲過去曾是冰上曲棍球的國家隊成員，因練習的標準場地只有台北小巨蛋有，他認為「打冰球、穿國家隊球衣是我的夢想」，只要到中南部拍的戲，他一律都推掉。安心亞則說自己為了演藝事業，犧牲跟家人朋友相聚的時間，因她出道後沒有長假，唯一的一次是參加紐約時裝周，結束後在紐約上了14天舞蹈課，許願未來能有3個月到紐約學語言、舞蹈。

此外，金鐘60開始報名，製作人首度透露安心亞會報戲劇類女主角之外，鍾承翰、許孟哲則是「網內互打」，將一起挑戰戲劇類男主角，這是許孟哲第一次報名戲劇男主角獎，他相當驚訝，表示演出這部戲時，沒有特別想過男主、男配的分配，「除了綜藝之外若有別的獎項入圍，會很開心，因為我也是可以演戲的！」《火車來去》在每週一到週五晚上八點於華視播出。

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