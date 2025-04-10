史書華被告誹謗判拘役60天 陳沂酸：被問哪一科要答「前科」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「盾牌牙醫」史書華2022年兩度在臉書粉專爆料，昔日醫勞盟同事劉立仁醫師曾於時代力量黨員大會，發表歧視原住民及女性言論，被提告誹謗，遭檢方起訴。新北地方法院9日依2個加重誹謗罪，判拘役30及40日，應執行拘役60日，得易科罰金，可上訴。對此，他的死對頭陳沂撿槍狠酸，未來被問及是哪一科的醫生，記得回答是前科。

陳沂（右）開酸死對頭史書華。（資料照、翻攝自臉書）

陳沂昨（9）日於臉書發文指出，史書華因造謠醫勞盟的劉立仁醫師，曾發表歧視原住民和女性言論，被提告誹謗，如今新北地方判決出爐，被判兩個加重誹謗罪。她也大酸史書華，「以後人家問你是哪一科？記得回答，前科！」

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史書華於粉專爆料，劉立仁曾發表原住民與女性的言論，遭到提告造謠誹謗，隨後遭到檢方認為，史書華所言非為公共利益，而是針對個人私德攻擊，縱使為公共利益，也未經合理查證。

新北地方法院今依2個加重誹謗罪定罪，各判處他拘役30及40日，加總判執行拘役60日，但得易科罰金，不過全案仍可上訴。

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