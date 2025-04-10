廣末涼子暴走脫序 親戚抖與祖母過世有關

廣末涼子8日傳出涉嫌在靜岡縣醫院暴打女護理師，被依涉嫌傷害罪遭捕。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星廣末涼子8日涉嫌在靜岡縣醫院暴打女護理師，被涉嫌傷害罪遭捕，經紀公司發聲明表示發生車禍後，廣末陷入恐慌狀態，即日起暫停演藝活動，但為何廣末會爆發如此脫序行為？外界眾說紛紜，親戚出面受訪透露可能原因。

根據日媒最新報導，一名廣末涼子的親戚心疼表示，她的祖母不幸在去年過世，廣末一直走不出親人驟逝陰影，加上長期獨居沒有親人陪伴，無法抒發思念祖母之情，才會發生這一連串脫序行徑。

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而昨有大批媒體聚集在警局前，近10多位民眾圍觀廣末被移送至靜岡地檢濱松支部過程，據報導，一名38歲粉絲跳出來不捨廣末被汙名化：「我從很久以前就是廣末粉絲，去過她的不少演唱會，這次特地前來替她加油，希望廣末走過低潮。」

此外，另有媒體爆料指稱，廣末涼子疑因情緒異常才做出異常行為，更有一說她是因為不當服用多種藥物而引起副作用，知情者曝 :「警方接下來的重點，就是對她進行藥物檢查。」

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