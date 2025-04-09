晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國「OST王者」8月訪台 姜大浩攜KAVE開唱寵粉

姜大浩憑多部電視劇原聲帶（OST）作品獲聽眾喜愛。（ICON Promotion提供）姜大浩憑多部電視劇原聲帶（OST）作品獲聽眾喜愛。（ICON Promotion提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國創作歌手姜大浩（Gaho）融合流行、搖滾、R&B、電子等元素，憑多部電視劇原聲帶（OST）作品獲聽眾喜愛，有「OST王者」封號；他今宣布將首次登台演出，8月17日在Legacy Taipei開唱。

早期姜大浩以獨立音樂人的身分活躍於樂壇，並透過社群媒體發表翻唱與個人創作。在正式出道前，還曾製作包含李鍾碩的《到我身邊》與SHINee的《I Say》等作品。

2018年正式出道後，姜大浩陸續發行《Stay Here》、《Pink Walk》等單曲，2020年為韓劇《梨泰院 Class》演唱OST《Start Over》，一舉奪下2020年「Mnet亞洲音樂大獎最佳影視原聲帶獎」，因此聲名大噪。

此後，姜大浩成為不少韓劇指名創作OST的熱門人選，陸續為《秘密森林2》、《Start-Up》、《歡迎來到王之國》等多部人氣劇集獻聲，鞏固「OST王者」的地位。

致力探索多元音樂風格的姜大浩在2024年組成搖滾樂隊KAVE，並擔任主唱。（ICON Promotion提供）致力探索多元音樂風格的姜大浩在2024年組成搖滾樂隊KAVE，並擔任主唱。（ICON Promotion提供）

致力探索多元音樂風格的姜大浩在2024年組成搖滾樂隊KAVE，並擔任主唱，半年內接連發行迷你專輯《Flight of Ideas》、《Say My Name》，展現非凡的創作能力與無限潛力。

姜大浩屆時將與KAVE一起登台，購買VIP票券的樂迷，可享優先入場、High Touch、合照、專屬VIP PASS共四大福利，詳情可參考主辦單位ICON Promotion粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中