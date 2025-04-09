韓國「OST王者」8月訪台 姜大浩攜KAVE開唱寵粉

姜大浩憑多部電視劇原聲帶（OST）作品獲聽眾喜愛。（ICON Promotion提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國創作歌手姜大浩（Gaho）融合流行、搖滾、R&B、電子等元素，憑多部電視劇原聲帶（OST）作品獲聽眾喜愛，有「OST王者」封號；他今宣布將首次登台演出，8月17日在Legacy Taipei開唱。

早期姜大浩以獨立音樂人的身分活躍於樂壇，並透過社群媒體發表翻唱與個人創作。在正式出道前，還曾製作包含李鍾碩的《到我身邊》與SHINee的《I Say》等作品。

請繼續往下閱讀...

2018年正式出道後，姜大浩陸續發行《Stay Here》、《Pink Walk》等單曲，2020年為韓劇《梨泰院 Class》演唱OST《Start Over》，一舉奪下2020年「Mnet亞洲音樂大獎最佳影視原聲帶獎」，因此聲名大噪。

此後，姜大浩成為不少韓劇指名創作OST的熱門人選，陸續為《秘密森林2》、《Start-Up》、《歡迎來到王之國》等多部人氣劇集獻聲，鞏固「OST王者」的地位。

致力探索多元音樂風格的姜大浩在2024年組成搖滾樂隊KAVE，並擔任主唱。（ICON Promotion提供）

致力探索多元音樂風格的姜大浩在2024年組成搖滾樂隊KAVE，並擔任主唱，半年內接連發行迷你專輯《Flight of Ideas》、《Say My Name》，展現非凡的創作能力與無限潛力。

姜大浩屆時將與KAVE一起登台，購買VIP票券的樂迷，可享優先入場、High Touch、合照、專屬VIP PASS共四大福利，詳情可參考主辦單位ICON Promotion粉絲專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法