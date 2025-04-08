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娛樂 最新消息

《麥塊電影》開片票房再上調！超越《芭比》登華納史上第3名

《MINECRAFT麥塊電影》在全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）《MINECRAFT麥塊電影》在全球票房開紅盤。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞主演電影《MINECRAFT麥塊電影》上週末（4月4至6日）更精確的北美及全球票房數字正式曝光，北美上映3天的開片數字為1.63億美金（約台幣53.67億元），全球票房也上調至3.13億美金（約台幣103.07億元），依舊是遠超預期的絕佳成績。

電影在北美開片直接刷新今年開片成績，更打破影史電玩改編電影的開片紀錄。同時也超越2023年票房冠軍《Barbie芭比》首週末開片的1.62億美金（約台幣53.34億元），成為發行商華納兄弟影業史上第3高的北美開片成績，僅次於2011年《哈利波特：死神的聖物II》（1.69億美金）以及2016年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（1.66億美金）。

該片早期預測的北美首週票房約為6500萬美金（約台幣21.4億元），上週末剛上映時，預測票房也僅上升到了7500萬至8000萬美金（約台幣24.69億至26.34億元），結果開片成績超越預測的兩倍多，被認為票房預測只掌握一般電影觀眾範圍，沒有完全算到遊戲玩家熱度。

畢竟該片改編自史上最暢銷遊戲《Minecraft》（台灣曾譯「當個創世神」或稱「麥塊」），外媒也認為，繼《超級瑪利歐兄弟電影版》、《音速小子》系列，甚至小兵立大功、今年底要推出續作的《佛萊迪餐館之五夜驚魂》等片後，再到打破紀錄的《MINECRAFT麥塊電影》，好萊塢也許終於破解了將遊戲改編搬上大銀幕的密碼。《MINECRAFT麥塊電影》全台持續熱映中。

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