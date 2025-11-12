館長便當店月底關門 被嘲諷「為什麼只有你收攤？」

館長11日晚間直播，將非洲豬瘟怪罪中央，同時他也宣布旗下便當品牌只營業到月底。（翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日開直播抱怨跨海做電商業績慘不忍睹，透露產品都沒人買，更將非洲豬瘟怪罪於中央，同時宣布旗下便當品牌「True飯」只營業到月底。

直播中，館長提及自從非洲豬瘟爆發後，他去中國這12天沒有豬肉賣，「我真的被這偉大的民進黨害死」，強調因為他們的叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，都不是冷凍豬肉，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下，廚房我會留著，但這個便當我就沒辦法賣了。」

對此，網路一片揶揄嘲諷館長，今（12）日上午，電視名嘴、桃園市前市議員王浩宇率先發文說：「館長便當要倒了。」臉書粉專「打馬悍將粉絲團」稍早也發文留言激酸館長：「又怪民進黨了，但賣便當的那麼多，為什麼就只有你收攤？」

話說館長直播後，被質疑「便當店生意不好怪民進黨？」館長隨即氣急敗壞地說，前幾天要買豬肉哪買得到，很多店都關了，現在恢復可以賣豬肉之後「生意也不太好，大家會怕嘛，台灣人就是這樣嘛，要過一段時間，過一段時間我要等到何年何月」，並聲稱「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」

