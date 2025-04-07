黃仁勳快看！前工程師買輝達股票慘了 慘賠損失20萬美金

DJ DAPUN發行新單曲《不懂製杖》。（胖曲製作工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自加州的電音製作人兼DJ「大胖」DAPUN發行新單曲《不懂製杖》，來台4年燒光800萬積蓄的他，即將告別歌手生涯，年底返美當工程師，今天又慘遇全球股市雪崩，他透露自己買了蠻多輝達的股票，前後損失近20萬美金（約661萬台幣），可說是「重災戶」。

DJ DAPUN在2021年放棄矽谷工程師頭銜，返台圓歌唱夢。（胖曲製作工作室提供）

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2021年他放棄矽谷工程師頭銜返台圓歌唱夢，每年在音樂製作、宣傳上的花費近200萬，「前後就花了800萬出片，然而我4年的總收入其實才100萬，所以也該回美國賺錢開始存養老基金啦！」至於買的股票慘賠，他則苦笑：「現在心情異常冷靜。」表示自己並非靠股票賺錢，但生活仍受影響，「目前暫時不敢亂花錢了。」

DJ DAPUN遇到股災。（胖曲製作工作室提供）

雖然積蓄沒了，但是DAPUN完全不後悔來台，在與許多音樂人的合作中吸取養分，還上了《大嘻哈時代2》 比賽得到寶貴經驗，把音樂當成終生興趣的他表示：「回美國後還是會繼續做一些幕後的音樂製作工作，人生不能沒有音樂。」

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