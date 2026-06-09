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娛樂 最新消息

愈逆愈發！迎戰2026「五星逆行」12星座解鎖隱藏財富二次覺醒

2026年「五星逆行」來襲！專家提醒，若能掌握關鍵，把危機變轉機，這段時間反而是12星座「最容易暴富」的黃金轉折點！2026年「五星逆行」來襲！專家提醒，若能掌握關鍵，把危機變轉機，這段時間反而是12星座「最容易暴富」的黃金轉折點！

〔娛樂頻道／綜合報導〕時局愈亂，心愈穩！2026年的盛夏星空並不平靜，星座專家塔妮婭老師示警，除了月底即將迎來2026年第二波水逆，一連串的「行星逆行」接踵而來，正考驗著大家的強大心臟！

首先，隨著冥王星在水瓶座的逆行拉開序幕（5/6～10/16），強烈催化著我們放下執著、誠實面對自我，迎來一波深刻的內在轉化與人際關係大洗牌；緊接著，水星將於6/29在巨蟹座展開逆行（～7/24），除了傳統的溝通誤會、3C與交通混亂外，這次更直擊情緒核心，提醒眾人切勿衝動與意氣用事。

到了7月，海王星（7/7～12/31）與土星（7/27～12/11）接力在牡羊座逆行，這是一段「向外探索，終需回頭省視內在」的旅程，強迫我們去修正那些逃避已久的未竟之功；而自9/11起天王星在雙子座的逆行（～明年2/7），則會在舊秩序與新方向之間掀起拉扯，帶領我們釐清思維、打破僵局。

塔妮婭溫柔提醒，雖然這一連串的逆行星象乍看有些令人膽戰心驚，但請別驚慌！所有的考驗與困難，都是通往更好自己的必經之路。值得慶幸的是，吉星「木星」將在6/30正式進駐獅子座，為這個夏天注入滿滿的勇氣、熱情、自信與創造力。

接下來，就讓我們帶著這股正向能量，一起來看看12星座在今年夏天的詳細運勢吧！

【12星座運勢「夏日提醒」】

◎牡羊座

．關鍵提醒：釐清內心恐懼與人際斷捨離，走上具有創造力的新舞台。

◎金牛座

．關鍵提醒：面對逃避已久的人生功課，打造屬於自己的安全堡壘。

◎雙子座:

．關鍵提醒：不迎合他人的自我價值，表達真實就很有魅力。

◎巨蟹座

．關鍵提醒：退去框架的身分與社會期待，展現自我是獲利來源。

◎獅子座

．關鍵提醒：正視隱憂與潛在問題，自由自在的發光發熱。

◎處女座

．關鍵提醒：複盤社群與團體裡的定位，放大潛能與直覺站穩地位。

◎天秤座

．關鍵提醒：鬆綁關係中的不平衡，發揮領袖魅力與影響力。

◎天蠍座

．關鍵提醒：信念與理想的重整，名聲與自我實現的躍進。

◎射手座

．關鍵提醒：檢視投資理財的盲點，在目標上獲取極大的精神財富。

◎摩羯座

．關鍵提醒：放下對安全感的期待，在商業與合夥上獲得錢財。

◎水瓶座

．關鍵提醒：盤點工作，健康與日常，得到他人的支持於協助。

◎雙魚座

．關鍵提醒：改善戀愛或子女關係，運用才華熱情獲得極大的成就。

（請同時參考上升和太陽）

塔妮老師專家小檔案】

．專長：靈魂占星術、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數位占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈精油輪療療癒、道德井靈氣能量療癒

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☆星座命理說法僅供參考☆

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