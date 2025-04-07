台灣股市挫著等 486先生打心理戰

金管會宣布，今（7）日至11日實施三項暫時性放空措施。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普2日宣布對主要貿易夥伴實施對等關稅，促使中國展開報復行動，宣布對美國所有進口商品加徵34%關稅，導致全球股市暴跌，金管會宣布今（7）日至11日實施3項暫時性「放空新措施」，包括開放多元擔保品、調降每日盤中借券賣出（放空）數量、最低融券保證金成數調整至130%；業界解讀，就是要讓投資人不易做空。

團購電商名人「486先生」陳延昶則在臉書發文表示，台灣股市今天會跌的機率非常高，他說：「股票要賺錢大家都懂要低點買，漲上去高點賣，但幾乎大多數的人都追高，一直漲然後大家跟風買；當股市崩盤時大多數的人沒勇氣在低點買，因為都怕買了之後還會一直跌，你不知道低點在哪裡。」

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486先生表示，雖然每個人都知道股票要逢低買逢高賣，但真正能做到的人不多，而且能做到的都是有錢人，「因為有錢人可以把很多閒錢拿出來買著放著，等市場局勢穩定股票回到應該有的價值到時候再賣出，這獲利很驚人。」

486先生進一步分析，既然已經知道會跌，問題是在於會跌多久？以及會跌多深？他直言依川普強硬個性，不太可能宣布高關稅之後在短短幾天內撤回，「以前常有股價下跌，大家不敢出手要等更低再進場，結果隔天股價反彈，錯愕後悔不已。」

而為了分散風險，486先生在發文最後分享自己會選2支股票來平攤風險，但至於會買甚麼，他則沒透露。

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