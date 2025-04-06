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蔡阿嘎6歲兒畫功太猛！10分鐘畫出「一家賞櫻」網驚：好傳神

蔡阿嘎近日帶著一家四口前往韓國釜山旅遊。（翻攝自臉書）蔡阿嘎近日帶著一家四口前往韓國釜山旅遊。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎自然又接地氣的搞笑風格深受粉絲喜愛，與老婆「二伯」婚後育有2子。近日，一家四口前往釜山旅遊，還在當地賞櫻，蔡阿嘎更曬出6歲大兒子蔡桃貴的手繪畫作，令不少網友驚艷直呼「好傳神」。

蔡阿嘎在臉書分享在旅途中發生的趣事，表示一家人正在開心賞櫻時，蔡桃貴突自告奮勇說，「爸爸你出個題目給我畫，難一點！」蔡阿嘎靈機一動出題，「好喔，那你畫我們一家人在河堤看櫻花！」沒想到蔡桃貴自信滿滿回「很簡單啊」，接著就在10分鐘內完成畫作，速度快到讓蔡阿嘎忍不住驚呼，「你是ChatGPT嗎？」

蔡阿嘎分享兒子畫作。（翻攝自臉書）蔡阿嘎分享兒子畫作。（翻攝自臉書） 

蔡阿嘎也在貼文中曬出蔡桃貴的手繪成品，只見他用黑筆勾勒出一家四口站在河堤護欄前的畫面，包括爸爸蔡阿嘎、媽媽二伯、自己和弟弟蔡波能，服裝和髮型的細節一樣不漏，每個人的神情也都生動表現出來，背景的櫻花樹則是以彎曲枝幹及螺旋狀花朵描繪。蔡桃貴的畫作曝光後，立即引起網友紛紛大讚，「多畫一點喂AI，以後就可以生成桃貴風了！」、「很有個人風格，寫實派的實力」、「好傳神」、「太強了吧」。

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