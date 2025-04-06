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吳鳳親扛大甲媽神轎 曝13年前首參與遶境：是我人生轉捩點

吳鳳幾乎每年都會朝聖大甲媽祖遶境。（翻攝自臉書）吳鳳幾乎每年都會朝聖大甲媽祖遶境。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕土耳其藝人吳鳳來台發展事業18年，除了順利與台灣老婆Rynne成家，更在2018年取得中華民國國籍，成為「正港台灣人」，多年來致力於推廣台灣文化的他，日前也參與了為期9天8夜的「大甲媽祖遶境」盛事，並在臉書分享遶境心得，令不少網友大讚。

吳鳳透露今年和老婆走的是台中大肚路段。（翻攝自臉書）吳鳳透露今年和老婆走的是台中大肚路段。（翻攝自臉書）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動已於4日深夜正式起駕，吸引全台數十萬民眾參與，幾乎年年朝聖的吳鳳，今年也不例外，昨（5）在臉書有感而發表示，2012年是他第一次參加遶境，「那是我人生的轉捩點之一！從那個時刻開始，我的人生跟事業一直往上爬，後來我決定每年有空的話，都會參加媽祖活動」。

吳鳳透露，這次和老婆走的是台中大肚路段，過程中更親自參與「抬神轎」，讓他感動直呼，「人一樣多，一樣熱情，我超級興奮再一次有這麼神聖的時刻。」貼文曝光後，湧入不少網友留言，「熱血沸騰～帥喲」、「今天有遇到你們夫婦喔」、「謝謝你愛護我們台灣，讓更多人了解我們台灣的好」、「Rynne本人很健美，吳鳳又高又帥，非常登對，期待白沙屯繞境再次遇見你們」。

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