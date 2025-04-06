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「吳謹言老公」標籤撕不掉 洪堯：很多人覺得我不配

吳謹言2017年拍攝宮廷劇《延禧攻略》演出女主角「魏瓔珞」爆紅，去年9月投下震撼彈宣布與同劇男星洪堯結婚。（翻攝自微博）吳謹言2017年拍攝宮廷劇《延禧攻略》演出女主角「魏瓔珞」爆紅，去年9月投下震撼彈宣布與同劇男星洪堯結婚。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國女星吳謹言以經典古裝劇《延禧攻略》走紅，去年雙喜臨門，與同劇演員洪堯結婚，近日更生下一女，不料洪堯被爆私約女演員，引來對方正牌男友開嗆，「結婚就老實點」，而洪堯老闆于正第一時間挺身滅火，才發現是一場烏龍。

在最新《無限超越班》，洪堯正面回應外界稱他「吳謹言老公」，他認了說：「很多人稱我是我太太吳謹言老公，這是事實。」洪堯也說很多人建議他撕掉這標籤，做回自己，但他堅定表示 :「很多人覺得我不配，但我不認為有必要撕掉這標籤。」

而洪堯也承認太太吳謹言非常優秀，他會受關注是正常的，但也希望經由努力證明自己是一名有實力的演員。

日前洪堯傳出私約女演員李沐宸，導致女方男友劉奕暢發文指控，「姓洪的，你結婚了就老實點，別亂約人了，約了就去也挺有意思的。」事件火速衝上熱搜，于正則在貼文底下留言還原來龍去脈，解釋事發當日是另一名演員張丹峰生日，邀請大家參加，但在完成節目排練後，洪堯傳給李沐宸聚會地址，沒想到劉奕暢發瘋般質問洪堯，令洪堯遭無妄之災。

真相曝光後，劉奕暢5日發文向洪堯道歉，「對不起大哥，我個性衝動了，沒了解清楚就發博， 對你以及各位粉絲網友們道歉，以後我一定克制自己的性格，不再發瘋！」洪堯也大方回應，希望謠言止於智者，每個人都有每個人生活，「希望大家理智吃瓜，不要讓謠言繼續傷害無辜的人。」

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