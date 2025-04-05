方文琳罹食道癌前剛殺青！看新作特映會被目睹「哭到無聲抖動」

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳在公視台語台電視電影《啥人顧性命》中一改過往苦情形象，反倒成了潑辣婆婆，其實這齣戲在去年4月殺青，甫拍完植物人照顧家庭的故事，沒想到她6月就發現罹患食道癌，更理解家中一人生病、全家煩惱的感受，她說：「雖然立即積極面對（病情），但家中一旦有人生病，真的是全家都會很煩惱。」

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吳政迪（左起）、夏靖庭、方文琳、楊小黎出席《啥人顧性命》特映。（公視台語台提供）



在映後座談中，導演楊孟嘉感性分享自己在後製期看了無數次作品，原以為對片子已經無感了，想不到還是因荒謬而悲傷的劇情動容。眾演員都是第一次看到完整作品，觀影過程中，楊小黎預防性收斂情緒，以免自己在映後座談無法與觀眾互動，還一邊暖心遞衛生紙給身旁同樣壓抑情緒、無聲抖動的方文琳與吳政迪。

導演楊孟嘉坦言劇情中公公與婆婆是最難找人的角色。光看劇本文字會覺得公公很討人厭，為了讓黑色幽默的喜劇與悲劇表現平衡，只有夏靖庭的調劑功力能夠將其詮釋地令人同理甚至有點討喜。楊孟嘉導演更是大讚方文琳，「我想不到有第二個人選，在這個角色年齡設定上，可以同時魅惑夏靖庭跟黃迪揚！」而其實方文琳有別於溫柔堅毅的文欽媽媽成為潑辣婆婆，以及黃迪揚從鹽水地痞阿德變身油膩訪視員，都是透過劇集《鹽水大飯店》角色演出，啟發了本次令人眼睛為之一亮的選角。

方文琳稱如果《啥人顧性命》角色讓人覺得討厭，她會感到開心。（公視台語台提供）

方文琳分享自己因為扮演太多好媽媽、溫柔媽媽、苦情媽媽的角色，近期有稍微沉澱、減少戲劇作品，這次的角色如果讓人覺得討厭，她會對自己的角色成功感到開心。

方文琳（左）、楊小黎在《啥人顧性命》飽滿地演出照顧者複雜而多層次的情緒。（公視台語台提供）



在籌備前期，花了最多時間了解植物人與植物人照顧家庭的楊小黎與吳政迪，做足準備上戲，飽滿地演出夫妻深厚情感以及照顧者複雜而多層次的悲傷。在劇組安全協助下，楊小黎甚至一進到拍攝場景，一看見躺在床上的吳政迪就會不自主地想要照顧這位劇中丈夫。與會的創世基金會社工感謝作品以有點輕鬆的視角呈現長照議題，並認證劇中討論度極高的親密戲，也是確實會發生，卻鮮少被大眾談論的事。

《啥人顧性命》由林珮瑜、蔡秋儀擔任製作人，金鐘節目導演楊孟嘉執導，全劇僅有一個場景，導演與主創團隊透過光影與陳設的改變，映照主角一家的束縛壓抑，為了完整呈現角色間的情緒流轉及內心掙扎，更大量使用了一鏡到底的手法拍攝。4／6（日） 20:00－21:30，將於公視台語台首播、公視+同步上架。「DayDay台語台 YT」也將限時上架至4／20（日）24:00止。

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