金秀賢記者會脫口「這3字」藏心機？他分析：暗指對方是魔鬼

金秀賢神隱21天首度現身回應。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與金賽綸的爭議延燒21日，他於昨（31）首度公開露面，以全黑西裝出席記者會，過程中坦言，「我是膽小鬼，花了很多時間心理準備才站在這裡」。對此，音樂人許常德則砲轟金秀賢很會締造人設，並解析他發言背後所透露出的訊息。

金秀賢昨日身穿全黑西裝步入會場，並以90度鞠躬向眾人致歉，開場便表示，「好像因為我一個人，太多人正在承受痛苦，連已故者也無法安息，讓我感到非常心痛。」他坦言，自己要守護的東西太多，因此總是害怕會失去、會受到傷害，才一直選擇逃避，並坦承「我是膽小鬼，花了很多時間心理準備才站在這裡。」

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對於金秀賢的發言，許常德在臉書發文解析，指出「膽小鬼這三個字，背後藏有很多暗器，就是暗指對方是魔鬼」，同時透過這番話明示自己先前否認戀情是無辜的謊言，最後痛批金秀賢，「沒有一句話是講給大家聽的，只是要延後審判的日子。」

文章曝光後，許常德的觀點掀起網友兩極討論，「老師分析的很精準」、「一直轉移話題，重點是在於未成年時的交往，扯一些有的沒的」、「您的言論令人失望」、「為什麼他需要道歉？為什麼女方嫁了人反而還要回過頭怪前男友不好？難道明星每個都說真話嗎？」

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