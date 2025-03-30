無名小站復活了？「400萬人氣女神」蛻變人妻 美貌再進化

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「無名小站」曾經風靡全台，陪伴無數7、8年級生青春歲月，可惜的是2013年正式關站。不過，近日Threads出現疑似復活跡象，勾起不少網友的回憶，就連當時的風雲人物「小予」陳玟予也被提起，當年16歲的她在網上累積超過4百萬的超高人氣，如今已成為人妻，美貌依舊不減。



「小予」陳玟予相簿曾累積超過400萬人次瀏覽量。（翻攝自網路、IG）

名為「無名小站.cc」的Threads帳號發文風格與當年無名小站如出一轍，包括「歡迎蒞臨無名小站」、「喜歡請留言簽名檔」、「相簿正在讀取中…請耐心等待」、「誰來我家」等熟悉語句，此外，「無名小站.cc」還分享了過往的回憶畫面，甚至將時間點「回溯」到2007年，不僅重現當年的網路氛圍，更勾起網友們回憶。

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在無名小站的年代，16歲的正妹小予是首頁上的風雲人物，她的相簿累積超過400萬人次的驚人瀏覽量，她還榮登「網路10大美女」第六名，被邀上《我猜我猜我猜猜猜》等熱門節目，可以說是無人不曉。

事實上，1991年出生的小予，如今已經32歲，去年與前棒棒堂男孩「阿良」結婚，並在同年12月生下兒子「小湯包」，目前IG擁有47萬粉絲追蹤，人氣不輸當年，美貌更是不減。

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