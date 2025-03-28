YouTuber「蹦闆」被女學生求助 淚訴慘遭性侵、校方還阻止報警

YouTuber「蹦闆」（呂育銓）透露收到女學生的求助。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣YouTuber「蹦闆」（呂育銓）昨（27）日在頻道上揭發了一起校園性侵案，剛開場就提到自己收到女學生的求助，女學生透露在自己慘遭同校男同學性侵，通報校方後竟被阻止報警，令她大失所望。

相關新聞：黃子佼過父親節仍不罷休？被爆生日當天狂買「10歲女童性影像」

請繼續往下閱讀...

影片中透露，受害女同學某天晚間和一群朋友喝酒玩耍，卻在酒後意識不清之時被帶到汽車旅館性侵，過程中受害女同學有多次拒絕男方，沒想到男方依舊不理會，最後性侵得逞。隔天，受害女同學到校後立刻通報老師，結果校方卻一直要求女同學等待，甚至為了阻止報警而攔下她，對此，女同學不忍落淚，委屈表示自己因為家人生病開刀，所以當天都不敢跟他們傾訴。

女學生控訴學校阻止她報警。（翻攝自YouTube）

女學生控訴學校阻止她報警。（翻攝自YouTube）

事後，女同學表示雖然有召開性平會，但完全沒幫助，而該名男同學也未受到學校處罰。此外，蹦闆之後去詢問該事件校方，學校強調當天就有替女同學報警，要求等待是因為當時警局沒有女警官能協助處理，雙方說法不一。蹦闆透露，發布影片是希望大家可以更重視性侵案，不要漠視一切，讓憾事再度發生。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法