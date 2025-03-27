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娛樂 電視

孫麥傑不忍了！為愛爆氣出拳教訓情敵 衝突場面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕張家陞在LINE TV BL劇《獨佔接班人》確認自己對毛祁生的心意後，為了替他慶生，不僅親手製作吉他弦手環當作禮物，還精心策劃浪漫晚宴，殊不知此舉誤踩毛祁生地雷，當場對張家陞發飆：「我說過我們只是工作上的關係！」讓張家陞傷透了心，反問毛祁生：「那你為什麼要親我？」孫麥傑見狀大爆氣，直接找上情敵毛祁生，用拳頭上演「火爆對決」。

毛祁生（左）、孫麥傑在《獨佔接班人》為了張家陞拳腳相向。（LINE TV提供）毛祁生（左）、孫麥傑在《獨佔接班人》為了張家陞拳腳相向。（LINE TV提供）

劇中，由毛祁生飾演的唐篤知父母雙亡、弟弟半身不遂，正是因為家人在趕來替他慶生的路上發生車禍，這場意外也造成他心中無法抹滅的陰影，因此面對張家陞飾演的王湛給予溫暖時，他第一時間既排斥又不敢接受，深怕自己又會害身邊的人遇到災難，逃避心態讓「火爆暖男」孫麥傑非常生氣，質問他：「你對王湛（張家陞飾）沒有意思，為什麼還要讓他有期望？」之後出拳教訓毛祁生，兩人扭打成一團，最終倒在地上兩敗俱傷。

毛祁生（左）在《獨佔接班人》對張家陞說彼此只是「工作關係」。（LINE TV提供）毛祁生（左）在《獨佔接班人》對張家陞說彼此只是「工作關係」。（LINE TV提供）

毛祁生與孫麥傑首次戲劇合作就有衝突場面，毛祁生說：「麥傑非常善良，在拍這場戲時，他很怕真的打傷我，但我有跟他說，你就真的打沒關係。」孫麥傑則認為這場戲最難的地方，就是要打的有力道又不會太假，「事前我跟毛毛有先建立信任感，再依照武術指導老師的建議去Set動作。」也大讚毛祁生給予自己很多演技分享，是位十足認真的演員。

張家陞在《獨佔接班人》替毛祁生慶生，結果慘遭拒絕。（LINE TV提供）張家陞在《獨佔接班人》替毛祁生慶生，結果慘遭拒絕。（LINE TV提供）

張家陞在戲裡配戴吉他弦手鍊，又手做一個情侶款送給毛祁生，坦言戲外也喜歡收到手作禮物，更在開拍前參與了手鍊的設計，「我的手鍊上面有一個Pic，上面寫的是王湛的英文名縮寫『WJ』，我想說王湛是很陽光、樂觀的人，加上我又是狗派，所以簽名上面特意加了兩點，讓他有點像是狗狗微笑的感覺。」毛祁生也設計了一個屬於「唐篤知」的款式，他將角色名英文縮寫『TDJ』具象化，表示：「我把TD變成愛心的形狀，就像心臟一樣，J則是把我們環繞，緊扣在一起。」兩人從開拍、宣傳期都一直配戴手鍊，已經有和戲劇密不可分的感覺，堪稱是定情物般的存在。

張家陞在《獨佔接班人》替毛祁生策劃生日晚餐。（LINE TV提供）張家陞在《獨佔接班人》替毛祁生策劃生日晚餐。（LINE TV提供）

《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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