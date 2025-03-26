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娛樂 電視

趙駿亞縮了！家暴吳婉君遭譙爆 不敵輿論「悄關臉書」

〔記者邱奕欽／台北報導〕趙駿亞過去曾遭前女友指控施暴，而頻頻躍上新聞版面，豈料昨（25日）再被「8點檔女神」吳婉君控訴交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力。對此，趙駿亞坦承犯行並強調「無論如何都是我的錯」，最終更不敵輿論壓力，悄悄關閉臉書粉絲專頁。

趙駿亞（左）遭吳婉君出面指控肢體暴力。（翻攝自臉書）趙駿亞（左）遭吳婉君出面指控肢體暴力。（翻攝自臉書）

趙駿亞憑藉《新兵日記》魔鬼班長爆紅，後來演出《一家人》、《金家好媳婦》等八點檔受到許多觀眾喜愛，同時他的負面傳聞也沒有停過，過去就曾遭2任前女友指控打人，如今又因涉及肢體暴力遭吳婉君驗傷提告，並發出聲明揭開瘡疤。

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然而，趙駿亞遭吳婉君控訴的不僅肢體暴力，甚至還在兩人交往期間言語暴力和情緒勒索，他面對上述指控坦承犯行，同時也承認脾氣不好、情緒病態，「我看不起自己的卑劣。」趙駿亞雖表示會面對法律責任、身心問題，最終仍不敵各方輿論圍剿，悄悄將臉書粉專「趙駿亞˙駿臨天下粉絲部」關閉，不過IG仍是開放狀態。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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