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伊正衝撞摩托車英勇救父！翻滾一圈還骨折：肉快被煎熟

伊正（左）在《火車來去》上演英勇救爸爸楊烈的橋段。（公視台語台提供）伊正（左）在《火車來去》上演英勇救爸爸楊烈的橋段。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞主演的公視台語台、華視戲劇《火車來去》23日將播出完結篇，劇中伊正在砂石場英勇救父的精彩劇情備受討論，伊正目睹爸爸楊烈即將遭摩托車衝撞，不顧生命危險，衝上前將爸爸推開後，又翻了一圈而導致骨折的動作戲，相當精彩。回憶拍攝當下，伊正直言：「必須講是煎熬！」透露最辛苦的不是動作戲過程，而是要趴在地上。

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伊正回憶拍攝當時正值7月酷暑，南部天氣正熱，即使站在陰涼處汗都飆不停，水泥地板的熱度，彷彿是能煎熟荷包蛋的程度，他說：「真的是很燙，趴在地上感覺肉都要被煎熟了，還是要咬著牙。」而令他最敬佩的則是對手演員楊烈，「同場戲中烈哥也要趴在地上，當大家想幫他墊東西時，他也敬業的拒絕了，讓我很佩服。」

鍾承翰每年中秋一定會與家人及固定好友過節。（公視台語台提供）鍾承翰每年中秋一定會與家人及固定好友過節。（公視台語台提供）

此外，最終回中，導演李岳峰安排了一場眾人一起過中秋的戲碼，也讓演員想起自身與家人過節回憶。鍾承翰透露，每年一定會與家人及固定好友過節，許孟哲則逗趣分享，印象深刻某年中秋節，大夥忙了一整天，最後因為媽媽急性子，把準備的肉一次全部倒進新買的大型烤肉架，「就這樣我們10分鐘就吃飽發呆，一點都沒有過節的感覺。」

伊正則提到年輕時曾因為工作，在中秋期間帶爸媽到美國玩，因為與過往中秋過節畫面不同，讓他至今難忘。他感性地說：「這是我第一次去美國 ，也是第一次帶他們到美國玩，甚至長達一個月，雖然我在一個月把所有錢花完，但也是第一次覺得自己終於有能力回饋他們，所以很幸福。」

《火車來去》本週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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