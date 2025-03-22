曾敬驊助陣MV！韓女團YOUNG POSSE宣布來台會粉

YOUNG POSSE專輯照片也是在台灣拍攝。（得藝室策劃提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團YOUNG POSSE先前在台灣拍攝MV引發話題，她們將在4月2日晚間7點於三創Clapper Studio舉辦「YOUNG POSSE：Live Showcase in Taipei」，她們喊話：「終於等到這一天到來！我們非常開心，期待能見到所有的TELEPOSSE來現場！」更預告會表演新歌、準備了滿滿的福利。

YOUNG POSSE宣布4月2日來台舉辦Live Showcase。（得藝室策劃提供）

YOUNG POSSE由Sunhye（鄭先惠）、Yeonjung（魏延靜）、Jiana（盧知炫）、Doeun（金徒誾）與Jieun（韓志誾）組成，日前發行首張特別專輯《Cold》，MV邀請到《愛愛內含光》的導演黃婕妤拍攝，男主角則由曾敬驊演出，整支MV也移師至台台北拍攝，並將行天宮、保齡球館等納入影像中，當MV播出後，讓不少粉絲驚喜不已，大讚YOUNG POSSE團隊超有心又超在地，根本就是用「拍一部電影」的規格在拍MV。

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