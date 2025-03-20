樂天女孩琳妲合體「寒國人」挨轟統戰 本人親回應

樂天桃猿啦啦隊Ruten Girls成員「琳妲」林羿禎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊Ruten Girls成員「琳妲」林羿禎，被YouTuber「剛出 新手村的TFu」爆料與親中網紅「寒國人」合作拍片，被質疑是統戰網紅之一。對此，琳妲喊冤說：「我從來沒拿過任何錢」，並表示寒國人是她認識了10年的朋友，兩人只是單純合作拍片，並沒有討論到任何政治議題。

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琳妲與網紅「寒國人」（圖）合作拍片，被質疑是統戰網紅之一。（翻攝自臉書）

琳妲說她根本不認識爆料的「剛出新手村的TFu」，認為對方這樣捕風捉影帶風向的行為真的不太好，琳妲透露：「大家叫我拍一部影片回擊他（剛出新手村的TFu）我不想…因為我又沒做錯任何事情，我又沒有犯法，為什麼要給新手村這個人流量。」

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琳妲呼籲大家不如去關心更重要的議題。（翻攝自IG）

不喜歡吵架的琳妲認為，她只需要愛她的人懂她就好，對於那些有時間想引起紛爭的人，琳妲強調：「不如去關心更重要的議題，難道大家的善良不能用在對的地方嗎？不說這些了，我只希望明理人不要再被帶風向了」。

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