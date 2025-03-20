晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）鍾沛君嗆告 《前進新台灣》王偊菁、鍾年晃不爽反制

鍾年晃昨在《前進新台灣》反嗆鍾沛君。（翻攝自Youtube）鍾年晃昨在《前進新台灣》反嗆鍾沛君。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市議員鍾沛君曾是TVBS主播，19日在臉書點名三立新聞台談話節目前進新台灣》未經核實，完全不加查證、照單全收造謠說法，並印製成手板下成標題，由主持人王偊菁在節目放送，要求24小時內更正道歉否則提告，王偊菁則展開反擊，當然沒道歉。

王偊菁在個人臉書表示，前進新台灣昨在節目完整還原鍾沛君在年代新聞台新聞面對面說法，以及鍾所指控前進新台灣片段，以受公評，她並相信鍾沛君是譴責暴力，強調該節目針對鍾沛君所提及「更何況不知道是不是反串」此質疑做討論。

被鍾沛君點名的名嘴鍾年晃，昨也在前進新台灣》反嗆鍾沛君，表示她在臉書最後描述，鍾年晃看了很不爽，他也可以限鍾沛君在24小時內道歉。

鍾沛君昨列出前進新台灣手板內容「罷團遇暴力！鍾沛君：是不是自己反串 還不知道 蛤⋯⋯」、「罷團被k頭是反串？網轟鍾沛君變相支持暴力」、「罷團遇襲！藍質疑反串 無論選區、傾向 這款民代？」以及「罷藍委志工遭暴力攻擊，鍾沛君第一反應竟先扯自導自演遭炎上」，怒嗆：「以上這些標題，全是造謠。」

她指該節目造謠都因名嘴渲染，並點名節目來賓鍾年晃順著節目引述謠言，未經核實，不加查證，張口就噴，公開要求三立電視台前進新台灣節目在24小時內，以同等篇幅更正，並道歉，否則提告。

相關影片：〈影片取自王偊菁臉書，如遭移除敬請見諒）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中