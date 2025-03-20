（影音）鍾沛君嗆告 《前進新台灣》王偊菁、鍾年晃不爽反制

鍾年晃昨在《前進新台灣》反嗆鍾沛君。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市議員鍾沛君曾是TVBS主播，19日在臉書點名三立新聞台談話節目《前進新台灣》未經核實，完全不加查證、照單全收造謠說法，並印製成手板下成標題，由主持人王偊菁在節目放送，要求24小時內更正道歉否則提告，王偊菁則展開反擊，當然沒道歉。

王偊菁在個人臉書表示，《前進新台灣》昨在節目完整還原鍾沛君在年代新聞台《新聞面對面》說法，以及鍾所指控《前進新台灣》片段，以受公評，她並相信鍾沛君是譴責暴力，強調該節目針對鍾沛君所提及「更何況不知道是不是反串」此質疑做討論。 請繼續往下閱讀... 被鍾沛君點名的名嘴鍾年晃，昨也在《前進新台灣》反嗆鍾沛君，表示她在臉書最後描述，鍾年晃看了很不爽，他也可以限鍾沛君在24小時內道歉。

鍾沛君昨列出《前進新台灣》手板內容「罷團遇暴力！鍾沛君：是不是自己反串 還不知道 蛤⋯⋯」、「罷團被k頭是反串？網轟鍾沛君變相支持暴力」、「罷團遇襲！藍質疑反串 無論選區、傾向 這款民代？」以及「罷藍委志工遭暴力攻擊，鍾沛君第一反應竟先扯自導自演遭炎上」，怒嗆：「以上這些標題，全是造謠。」

她指該節目造謠都因名嘴渲染，並點名節目來賓鍾年晃順著節目引述謠言，未經核實，不加查證，張口就噴，公開要求三立電視台《前進新台灣》節目在24小時內，以同等篇幅更正，並道歉，否則提告。

相關影片：〈影片取自王偊菁臉書，如遭移除敬請見諒）

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