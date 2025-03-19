性愛激戰0猶豫！俊美男神擊敗300對手搶當「007」丹尼爾愛人

德魯史塔基（左）在《QUEER》飾演丹尼爾克雷格的同志愛人。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《以你的名字呼喚我》名導盧卡格達戈尼諾執導的最新動人愛情力作《QUEER》改編知名作家威廉布洛斯半自傳小說，導演在挑選男主角的鮮肉愛人時，從朋友手中收到俊美碧眼男星德魯史塔基的影片，立即被他的男神魅力所打動。

導演盧卡直說德魯俊美的臉龐在他腦中不斷盤旋、念念不忘，更透露當時立刻把德魯的影片拿給男主角丹尼爾克雷格看，「他也完全認同我的想法。我們看了上百段其他演員的試鏡影片，當我們看到大約300段時，我們便決定：『不必再看了，德魯就是我們要找的那個人。』」

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德魯史塔基在《QUEER》毫不避諱詮釋激烈的性愛場面。（采昌提供）

於是導演盧卡正式向德魯遞出演出邀請，德魯為了忠於布洛斯愛人路易斯馬克的模樣，德魯也狂減13公斤，一度瘦到被導演要求必須增胖，前後更嘗試換戴40副眼鏡，才定下最合適的造型，而德魯對角色從內心到外在極其細膩的詮釋，更讓導演大讚：「德魯是我職業生涯中的另一個精彩時刻！」

值得一提的是，本片描繪愛慾與渴望，德魯在片中與丹尼爾大搞基情、上演激烈性愛場面，兩人在開拍前培養絕佳默契，讓他坦言：「我們對彼此的身體感到很自在，對裸露場面完全不避諱！」大膽的演出更讓德魯因為本片帥翻全球觀眾，成功晉升好萊塢新生代男神。《QUEER》將於本週五（21日）正式在台上映。

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