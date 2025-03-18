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娛樂 最新消息

（影）世界真奇妙 王大陸不會開車門比特犬卻會開車窗

徐姓男子所飼養的比特犬，11日之中發生兩次咬人事件。（本報資料照，記者鄭景議翻拍）徐姓男子所飼養的比特犬，11日之中發生兩次咬人事件。（本報資料照，記者鄭景議翻拍）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前徐姓男子所飼養的比特犬，11日之中發生兩次咬人事件，昨（17）晨再度開窗跳下車，狂咬一旁男騎士，造成腿部多處撕裂傷，北市動保處昨晚分別裁處飼主五萬及十五萬元，並沒入犬隻。事件發生後，不少網友好奇：比特犬都會開窗，為什麼男星王大陸不會開車門？

男星王大陸與Uber司機發生糾紛，原因疑似涉及教唆打人的王大陸一度不會開特斯拉車門造成火氣大。（本報資料照，記者羅沛德攝）男星王大陸與Uber司機發生糾紛，原因疑似涉及教唆打人的王大陸一度不會開特斯拉車門造成火氣大。（本報資料照，記者羅沛德攝）

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先前男星王大陸與Uber司機發生糾紛，原因疑似涉及教唆打人的王大陸一度不會開特斯拉車門造成火氣大，這也讓「特斯拉車門怎麼開」話題登上熱搜。之後，王大陸發現鑰匙落在車上，司機替他開門取出物品後，王大陸怒氣沖沖比出不雅手勢後離開。

比特犬出入公共場所使用繫鏈或嘴套，本突圍示意圖，非當事犬隻。（本報資料照，示意圖）比特犬出入公共場所使用繫鏈或嘴套，本突圍示意圖，非當事犬隻。（本報資料照，示意圖）

咬人的比特犬先在本月6日在主人駕駛的皮卡車上，疑似誤踩開關開啟車門，之 後鋪出車外狠咬騎士；昨日上午8時許飼主又帶著比特犬駕駛皮卡車在台北臥龍街停等紅燈時，比特犬疑似又將車窗開啟後撲出，緊咬機車騎士右大腿，導致多處撕裂傷緊急送醫縫合。

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北市動保處技正華心惠解釋，比特犬第一次咬人時，飼主承諾出入公共場所使用繫鏈或嘴套，但並無遵守承諾，昨晚沒入犬隻，並追溯至上一次開罰，分別是五萬、十五萬元。而王大陸則在本月13日到成功嶺入伍，王大陸搭專車到台鐵新烏日站，摘下海軍藍毛帽露出大平頭造型，役政司替代役訓練中心表示，一般替代役263梯基礎訓練共有1153名學員，將訓練到4月2日才能結訓，至於首次休假推估是兩週後，若表現良好，3月29日青年節前夕就能出營休假。

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