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娛樂 最新消息

拒當肌肉笨蛋！水行俠《麥塊電影》改秀「手技」打戲超好笑

傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》脫胎換骨，當起「手技」高超的格鬥電玩高手。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》脫胎換骨，當起「手技」高超的格鬥電玩高手。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自史上最暢銷遊戲的全新冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》，主打「用創意拯救世界」的有趣概念，吸引「水行俠」傑森摩莫亞自願報名，不僅擔任電影主演，還加碼扛下製片人的重責大任，為電影創造出源源不絕的驚喜。

《MINECRAFT麥塊電影》描述包含傑森摩莫亞在內的四個邊緣人，突然透過神祕入口，穿越到充滿想像力、又古怪的方塊仙境「主世界」中，他們在專業蓋房人史蒂夫（傑克布萊克 飾）幫助下，發揮各自擅長能力，一起在方塊世界中找尋回家的方式。

傑森在片中一改過往肌肉型男的角色形象，整個人脫胎換骨，當起「手技」高超的格鬥電玩高手蓋瑞特，遇到困難就動腦解決，讓人看到他煥然一新的大銀幕形象。他飾演的蓋瑞特曾獲電玩大賽冠軍，是小鎮的風雲人物，他將對手甩進垃圾桶做出超帥氣KO連擊，而獲得完全讓人開心不起來的「垃圾人」綽號，光是角色設定就幽默感十足。

傑森摩莫亞（右）在《MINECRAFT麥塊電影》與傑克布萊克（左）一起用創意拯救世界。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（右）在《MINECRAFT麥塊電影》與傑克布萊克（左）一起用創意拯救世界。（華納兄弟提供）

提到身兼主演及製片，傑森回想過去參與演出的電影作品，始終缺少一部既瘋狂又別具新意的實景真人電影，因此當他聽說有人打算將史上銷量最高的電玩《Minecraft》改編成電影時，二話不說直接報名演出，回覆劇組「算我一咖！」，他興奮表示「我不但能演出電影，還能同時暢快爽玩遊戲世界，這絕對是前所未有的經驗呀！」

傑森在片中的演出也讓遊戲的創意總監奧拉夫森印象深刻，笑說「我看過許多超級英雄電影，沒有一部比這部更有趣！傑森摩莫亞第一次演出心理脆弱的角色，他非常勇敢，而且打鬥場面超好笑！」《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日春假連假2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 同步上映。

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