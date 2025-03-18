比特犬2度咬傷騎士 胡采蘋驚悚分享被貓咬出4噴血點

本月6日才在台北市文山區咬傷騎士的比特犬，事隔11天疑似又因飼主將車窗開啟，跳下車後狂咬男停車騎士。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市日前發生同一隻比特犬2度傷人事件，這隻名叫Lucky比特犬飼主也被肉搜，其子、法律白話文運動營運長徐書磊深夜公開5點道歉聲明。徐書磊說，Lucky個性較兇悍，除父親以外的家人都難以親近，他也曾多次勸父應自行妥善管理，之後將遵循相關法規，並學習如何飼養該犬，造成大眾困擾深感抱歉。

今（18）日一早，財經網美胡采蘋在臉書發文表示，看到比特犬連續咬人事件，真的滿驚駭的，「路上機車騎士應該快嚇死了。」她也分享養的黑貓非常愛咬人，「可以瞬間咬到我腳背出現4個噴血點，而我根本沒看到是怎麼被咬的，就已經噴血了。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：11天內兩度逞凶 同隻比特犬 又跳車咬傷騎士

胡采蘋說，家貓的牙齒和爪子特別鋒利，真的能造成很大的傷口，幸好是咬她，她也能理解到，要在大自然裡討生活的小獸，他們的身體結構往往是針對周遭環境而演化出來的，並不是為了在家裡生活而演化。

透過臉書發文，胡采蘋分享個人想法：「如果你也在為家裡的小猛獸困擾，這是我的一點親身經歷，他們只有我們，越兇的孩子越在乎爸媽，他所信任的人，才是唯一能幫助他的人，我們也是唯一能防止外界的人受到攻擊的機制。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法