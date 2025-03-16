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娛樂 日韓

韓國R&B天王輝星今出殯 IU、李孝利哭成淚人

韓國R&B天王輝星靈堂設置於韓國三星首爾醫院殯儀館。（韓聯社）韓國R&B天王輝星靈堂設置於韓國三星首爾醫院殯儀館。（韓聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國R&B天王輝星（又譯輝晟）本月10日傳出倒臥家中無心跳，警方獲報出動時已回天乏術，經紀公司Tajo娛樂亦證實死訊，享年43歲。由於警消到場時輝星已明顯死亡，現場無外部入侵等犯罪痕跡，故家屬未得知確切死因，答應解剖驗屍。

輝星靈堂設置於韓國三星首爾醫院殯儀館，今（16）早舉行告別式，歌壇一眾好友包括IU、TWICE、李孝利、KCM……紛紛趕往現場弔唁，加上遺屬、粉絲都到場送輝星最後一程，百餘人哭成淚海，令人鼻酸。

歌手輝星今日出殯，歌壇好友及粉絲超過百餘人到現場送他最後一程。（韓聯社）歌手輝星今日出殯，歌壇好友及粉絲超過百餘人到現場送他最後一程。（韓聯社）

韓國國立科學搜查研究院12日第一次公開驗屍結果，指「無法斷定確切死亡原因」，預計要2週時間進行精密檢驗。今輝星的弟弟難捨兄長英年早逝，哽咽說「雖然『崔輝星』這個人的肉體生命結束了，但身為歌手的輝星的音樂和精神將永遠存在。直到哥哥的音樂仍被世上聆聽並傳唱的那天為止，我相信他的會一直與我們同在」。

好友紛紛送上花籃陪伴輝星。（翻攝自xportsnews）好友紛紛送上花籃陪伴輝星。（翻攝自xportsnews）

歌手河東均及雙人團體「MIGHTY MOUTH」成員生菜負責扶靈，生菜更悲切表示「他是一個只懂音樂的人，音樂就是他的全部。」現場也播放輝星生前影片追憶，台下揭是啜泣聲。

韓國R&B天王輝星離開人世，留給許多歌迷悲傷與思念。（翻攝自IMBC）韓國R&B天王輝星離開人世，留給許多歌迷悲傷與思念。（翻攝自IMBC）

剛度過43歲生日的輝星先前還興奮地對粉絲喊話「減重結束，3月15日見」，未料卻天人永隔，讓許多粉絲不敢相信，以為輝星過世只是假消息。

輝星在2002年出道，靠著溫暖嗓音橫掃多項新人獎，代表作包括《不可以嗎》、《我連結婚都想過了》、《不治之症》等歌曲，是韓國代表性R&B歌手。

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