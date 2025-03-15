英國電子靈魂雙人天團來台升級室內場地！最佳環境享受音樂氛圍

〔記者許世穎／台北報導〕英國電子靈魂雙人天團HONNE將於3月28日帶來全新世界巡演《The OUCH Tour》再度來台，主辦單位Wonderful Entertainment驚喜宣布，原定於台北流行音樂中心戶外表演空間的演出，將升級至同樣位於台北流行音樂中心的室內場地Legacy TERA，讓樂迷不受天氣影響，在最佳環境中享受HONNE細膩且浪漫的音樂氛圍。

英國電子靈魂雙人天團HONNE帶來全新世界巡演《The OUCH Tour》再度來台。（Wonderful Entertainment Asia提供）

HONNE於2023年台北場2場完售的精彩演出，至今仍讓樂迷們回味無窮，今年，他們將以完整的編制回歸，帶來更沉浸式的音樂體驗。他們以充滿靈魂的電子音樂和極具氛圍感的現場演出擄獲全球樂迷的心，本次巡演不僅將演繹多首經典歌曲及新專輯《OUCH》曲目，更將帶來 貝斯、鼓、鍵盤、小號、薩克斯風、和聲等完整樂團編制，呈現更具層次、更豐沛的現場能量。

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《The OUCH Tour》台北站將於3月28日在Legacy TERA舉行，門票持續熱賣中，購票詳情請見@sowonderful.asia官方Instagram及Facebook。已購票觀眾無需更換票券，憑原票券即可入場，座位區域及福利內容不變。3月14日前購票之觀眾，如因場館升級需退票，可依Ticket Plus退票辦法申請。

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