張榕容火大開罵劉品言前男友 閨蜜情藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持鏡電視《誰來演戲》本週日邀請好友張榕容上節目訪談，張榕容說到如果遇到討厭的人，因為不想跟對方處在同一個空間，就算是前輩她也會直接開罵，劉品言笑說某任前男友就曾經被張榕容一陣劈哩啪啦後，最後用「你好爛喔！滾開」，把他趕出餐廳，而張榕容直言不諱力挺好友的行為，也讓劉品言深深感動，從那次以後就改口叫她「老公」。

劉品言（左）與張榕容有好感情。（鏡電視提供）

同為演員的張榕容與劉品言在車上討論到拍戲習慣早班還是午班時，張榕容說到如果想要有一點人生的話，她會希望是早班，因為晚上至少可以跟劉品言等好友聚聚，但她之前參與拍攝的新戲都是排她午班，而且幾乎都拍到深夜，也讓張榕容猶如在朋友圈中銷聲匿跡，她笑說：「我已經兩個月沒有朋友了」。

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劉品言為了體恤新戲剛殺青的張榕容，特別安排了頂級按摩行程，兩人在按摩的催化下不只肌肉放鬆，連話題也超級鬆，兩人更是一度笑到邊聊邊流淚，張榕容說：「我真的不知道這一集內容，你們可以用多少」。

按摩時，張榕容說到自己討厭的人不多，但如果遇到討厭的人，就算是前輩她也是會直接開罵，「我可能會說，你超爛給我閉嘴」。此話一出，立刻勾起劉品言回憶，笑說：「你好像曾經也對我某一個前男友說過這種話」。原來某次張榕容在一家餐廳吃飯時，巧遇劉品言前男友，她竟然直接跟對方說：「你很討厭，可不可以走開」。

張榕容解釋說自己一旦討厭那個人，連跟對方待在同一個空間都會受不了，會抱持著「要嘛你走，不然我走」，而遇到劉品言前男友那次，因為當時自己吃得正開心，所以才直接脫口而出：「你好爛喔！滾開」要對方離開現場，劉品言笑說：「她（張榕容）為什麼會成為我老公，就是因為她會為我出頭」。

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