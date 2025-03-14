李英宏消失歌壇5年 「萬華的蛇」殺手代號曝光

李英宏推出新專輯。（晝夜娛樂產業有限公司提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕李英宏化身殺手發片，代號取作「萬華的蛇」，要打造黑色電影專輯《東方美人》，今天他舉辦發片派對，主持人恩熙俊邀請李英宏進行獨特的「茶湯塔」儀式，他更以「2025最香的一泡」來形容自己的新專輯。

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關於新稱號「萬華的蛇」與同名歌曲的來由，李英宏解釋：「這首歌的旋律一開始是在2018年寫好的，當時剛好經過台北萬華的梧州街，看見賣藥攤商的毒蛇秀。」

身為圍觀的群眾之一，李英宏同情毒蛇無辜遭公審便心有所感，直到多年後他客串戲劇，攝影大哥故意唱《台北直直撞》逗弄他，讓他回想起當時的場景。

李英宏舉辦發片派對，以茶文化介紹新專輯《東方美人》。（晝夜娛樂產業有限公司提供）



而李英宏自立門戶成立音樂工作室，等了5年終於推出新專輯，近年他除了電影原聲帶以外都沒有出新的音樂作品，他說：「大家看起來可能覺得我在演戲或作幕後，其實我這段時間一直都在規劃《東方美人》。」也一直把「歌手身分」放在心底，透過演戲、客串，更能在音樂上有更多想像和空間感。

事業忙碌的他與女友穩定交往多年，至於會想要步入家庭嗎？李英宏坦言暫時沒有規劃，「當爸爸後要做專輯，創作時間可能說是零，創作蠻需要專注，暫時不會想要結婚。」

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