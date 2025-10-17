自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧收魂法會今登場！孫德榮燒3.6億送愛徒 拜託粉絲千萬別做這事

〔記者廖俐惠／台北報導〕孫德榮為中國男星于朦朧舉行的「悼兒朦朧安靈收魂法會」將在今天（17日）中午12點20分登場，地點在板橋新月會館，整場法會長達5小時，同時開放直播，提供粉絲觀看。

于朦朧法會在板橋新月會館登場，開放粉絲參加。（翻攝自孫德榮臉書）于朦朧法會在板橋新月會館登場，開放粉絲參加。（翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮日前前往新莊地藏庵為于朦朧申冤，今天又將在板橋新月會館為于朦朧舉行法會，不但有召靈入壇、誦經禮拜、拔度亡靈、離苦升天等儀式之外，其中有一項為「帶于回家」，內容為「每一條魚都是他化成的光，每個願意守護這份光的人都是他的延續」，最後也會有化紙紮靈厝、冥錢等儀式。孫德榮強調，紙紮屋準備的是「帝寶別墅」，還有豪車、平板等等，就連金紙都燒了3.6億。

于朦朧法會長達5個半小時。（翻攝自孫德榮臉書）于朦朧法會長達5個半小時。（翻攝自孫德榮臉書）

孫德榮表示，希望把法會辦得較為活潑、生動，但又要兼具傳統，會場布置會跟平常法會不同，內部有許多「魚」的布置來代表于朦朧，現場會非常色彩繽紛。孫德榮也提醒前來參加法會的粉絲，什麼都不要帶來，「帶著你一顆送朦朧愉快的心，你千萬不要帶任何東西，我們該準備的都會準備，我們該給各位的也會給各位。」

