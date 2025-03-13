胡瓜與林襄約會驚變「4人運動」！比錄外景還累行程曝

胡瓜（中）與林襄（左）、芷霖去溜冰。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜經營Youtube頻道《下面一位》，短短一年內突破30萬，最新一集他與林襄、芷霖一同到溜冰場體驗滑冰，只不過許久沒有滑冰的胡瓜，從剛入場就緊緊抓著場邊不放，胡瓜像老先生過馬路一樣緩慢前進，配上林襄和芷霖在胡瓜身旁一邊開心自如的溜來滑去，一邊挑逗的說：「來追我們呀！」畫面形成強烈對比，非常逗趣。

胡瓜（中）與林襄（右）、芷霖體驗空中瑜珈。（下面一位提供）

胡瓜穿上輔助器在溜冰場慢慢滑行，畫面上看起來卻像在做復健，胡瓜則感嘆直呼：「沒想到我已經要開始用輔助器了！」胡瓜緊接著跟著林襄、芷霖一起學「S型滑』，雖然過程中難免重心不穩，但學習力極高的他在調整後，也馬上挑戰成功，到終點帥氣的轉身對鏡頭比出勝利姿勢，讓林襄和芷霖忍不住佩服。

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三人再續體驗空中瑜珈，沒想到才開始要把腳跨到布幔中就已經覺得困難，後續的暖身彷彿進入地獄一般，上了年紀的他執行動作有些吃力，出動教練和林襄芷霖共同協助，單人運動變成四人運動，讓胡瓜筋疲力盡也哭笑不得。

胡瓜（前左）與林襄（右）、芷霖體驗空中瑜珈。（下面一位提供）

不過胡瓜在經由老師協助，慢慢調整後，獨自完成像蜘蛛人般的吊掛高難度動作，讓他另有一番成就感。也和林襄挑戰雙人組合技，只見胡瓜撐起林襄懸吊在前方，雙人浪漫對看，又完成了一項難度動作，但疲憊程度堪比錄了四場《綜藝大集合》。

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