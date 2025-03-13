「眾量級」Andy被榨乾傳律師找法扶 網嘆：可以申請是真的沒錢……

已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，「Andy老師」列出8大指控，控訴前女友家寧及其母親，奪走他苦心經營多年的頻道，引發輿論沸騰。（圖擷自YouTube）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，「Andy老師」控訴前女友家寧及其母親，奪走他苦心經營多年的頻道，引發輿論沸騰。「巴毛律師」陳宇安今有感而發表示，「台灣人什麼不會最會情勒，有人說Andy老師天真傻子，但很多時候是被情勒不得不」，她除了分享自身看過的買房案例，也提到聽說「Andy老師」的律師是法扶律師，對於他連律師都請不起，巴毛也直呼「這一把坑太大了點」。

「巴毛律師」陳宇安在臉書發文分享，指「台灣人什麼不會最會情勒，有人說Andy老師天真傻子，但很多時候是被情勒不得不」。她表示曾遇過太多女方家屬説男方買的房子要登記在女生名下，不然不答應嫁女兒。

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巴毛強調，即使婚後買的房子來登記在女生名下，女方也有可能會說是男方送的，導致贈與財產不列入剩餘夫妻財產分配，讓男方虧到脫褲，對此她也形容「下手最狠通常都是枕邊人」，並指「我真的很討厭女生要男生送名牌包送房子，你爸媽有生手腳給你，要買包要房子自己不會賺啊」。

巴毛在另一則發文也指出，「聽說Andy老師的律師是法扶律師，我真的要哭了，兩百萬訂閱紅極一時的YouTuber被女方吃乾抹淨，連律師都請不起，法扶審資力還通過，這一把坑太大了點」。

在發文底下網友也紛紛議論「可申請法扶，表示他是真的沒錢」、「那是真的窮耶…」、「真的『一無所有』」、「慘到我不太相信是真的」、「愛上家寧，存款歸零？」。還有網友說「請問律師可以聯繫他嗎？很擔心他會輸」、「巴毛律師要當Andy後盾嗎？」。

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