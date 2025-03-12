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娛樂 電影

扮完席琳狄翁再突破 潘若迪變身壞皇后自嘲「為五斗米折腰」

〔記者許世穎／台北報導〕「亞洲有氧天王」潘若迪繼去年「神還原」天后席琳迪翁後再度突破自我，接受迪士尼邀請挑戰扮裝全球最美壞女人壞皇后。被問及為什麼會接下這次的合作，潘老師開玩笑地說：「誰不為五斗米折腰? 真沒想到自己扮女裝可以開創另一片天地，在2025要更有進步，所以一受到邀請便毫不猶豫地答應！」

潘若迪（右）化身《白雪公主》壞皇后和原版蓋兒加朵較靚。（迪士尼提供）潘若迪（右）化身《白雪公主》壞皇后和原版蓋兒加朵較靚。（迪士尼提供）

為了這次的合作，潘若迪特別訂製了全套傢私，從皇冠、斗篷、鑲滿亮片的禮服處處可見他的用心，光是化妝就長達將近兩個小時。他表示，穿這件禮服的挑戰就是彷彿得到僵直性脊椎炎，一舉一動都相當受限。二頭肌相當發達的他前幾天就不敢健身，不然禮服一定會崩壞。

搞笑潘若迪還提出他的困擾，這身扮相加上精心的美甲，他還不知道該怎麼去上廁所。但他也非常滿意這次的成果，相當有信心的跟在真人版《白雪公主》飾演壞皇后的蓋兒加朵下戰帖，看看到底誰才是最美壞女人。

潘若迪化身《白雪公主》壞皇后。（迪士尼提供）潘若迪化身《白雪公主》壞皇后。（迪士尼提供）

潘若迪這次受邀擔任迪士尼另類「親善」大使，由他所扮演的壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒，給魔鏡認證比他漂亮的藝人與網紅朋友們，潘老師特別喊話，希望這些「漂亮」的眼中釘們收到禮盒要回應他，但再次強調自己才是全世界最漂亮的人。

潘若迪化身壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（迪士尼提供）潘若迪化身壞皇后送出《白雪公主》蘋果周邊禮盒。（迪士尼提供）

潘若迪化身《白雪公主》壞皇后。（迪士尼提供）潘若迪化身《白雪公主》壞皇后。（迪士尼提供）

最後潘若迪也不忘自己健身的身分，用歌曲魔鏡的韻律舞蹈動作搭配經典台詞：「Mirror Mirror on the wall, who is the fairest one of all」完成這次的合作。迪士尼真人版《白雪公主》將於3月20日在台上映。

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