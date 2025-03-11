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王大陸逃兵後惡行連環爆！演藝工會理事長發聲

曹雨婷擔任演藝工會理事長兩年。（記者蕭方綺攝）曹雨婷擔任演藝工會理事長兩年。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王大陸涉逃避兵役案，又涉教唆黑幫毆打司機等案外案，以500萬元交保，目前最新的進度是他必須在3月13日成功嶺入營報到，服替代役1年。演藝工會理事長曹雨婷昨接受訪問，提到王大陸是工會的會員，因此她在事發後曾聯繫王大陸的家人，告知工會可以提供相關法律資訊，她說：「我們就只能做到關心，事後怎樣由他們自己決定。」

曹雨婷擔任理事長2年，和前任理事長、也是前男友康凱糾紛不斷，兩人因金錢糾紛對簿公堂，康凱至今天天在社群媒體怒罵此事，曹雨婷聽聞後絲毫不介意，她說：「每天罵我做什麼呢？根本不用理他，罵就罵吧，越罵我精神越好。」還虧康凱「每天罵我，就是太想念我，放不下我」。

曹雨婷擔任演藝工會理事長兩年。（記者蕭方綺攝）曹雨婷擔任演藝工會理事長兩年。（記者蕭方綺攝）

他們撕破臉後，曹雨婷生活過得很滋潤，日前剛到紐約探訪在那邊生活的一雙兒女，女兒有個4個月大的混血外孫女，兒子在讀犯罪心理學，她也有2名白人追求者，一位是客運公司老闆，一位則是土木工程業老闆，但她害怕再踏入戀情，直呼：「找另一半的時候眼睛不太好！」

此外，演藝工會4月將舉行演唱會，目前預計卡司有台語歌手袁小迪等人，問曹雨婷是否上台唱歌？她先稱自己不唱，「雖然我太想唱，但我唱歌會佔用其他人時間，又怕穿太辣，觀眾看了會血崩。」她口中指的「血崩」是因為E罩杯的她身材太火辣，導致觀眾噴鼻血。

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