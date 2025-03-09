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柯志恩稱未隱瞞子女在美工作事實 律師林智群激酸

柯志恩受訪曾說，丈夫以前在台灣，50歲後到美國科技公司，兒子則一直在台灣，大學畢業服完兵役後才去美國。（翻攝自柯志恩臉書）柯志恩受訪曾說，丈夫以前在台灣，50歲後到美國科技公司，兒子則一直在台灣，大學畢業服完兵役後才去美國。（翻攝自柯志恩臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委柯志恩曾透露兒子在微軟工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然；但自稱她兒子前女友在社群平台表示，柯的兒子非持綠卡而是美國公民；柯志恩8日晚間回應，表示從未隱瞞先生、子女在美工作事實，她的家人在美國就業，有合法工作和身分，而她擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，要求公職人員的標準。

律師林智群昨在臉書轉發網友引述《自由時報》報導「兒子在美國工作有綠卡 柯志恩：很自然不需要被討論」，接著酸吐7字：「美國公民的媽媽。」發文後，林智群在底下又留言：「一堆國民黨在美國有房有綠卡，後路都安排好了，然後叫大家跟中國統一？」

相關新聞：兒子遭爆是美國公民 柯志恩：未隱瞞先生、子女在美工作事實

柯志恩是在2022年7月、高雄市長選舉前，接受廣播節目主持人周玉蔻訪問，被問到家庭狀況，柯志恩說，丈夫以前在台灣，50歲後到美國科技公司，兒子則一直在台灣，在大學畢業服完兵役後才去美國。

周玉蔻接著又問：「兒子是美國籍還是台灣籍？」柯志恩指兒子在微軟工作，當然都會有美國的身分，台灣有非常多人在美國工作，在美國工作有綠卡很自然，「不覺得這需要被討論」，並說在美國工作跟愛台灣的兩件事，不用畫上等號或不是等號。

事隔近3年，網路平台脆（Threads）昨有人曝光當時訪問內容，指「真好，柯志恩的兒子在美國工作有綠卡」，有名自稱柯志恩兒子前女友回應：「不是綠卡，是公民，是我前男友XD！」又補充：「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的！」

對此，柯志恩強調從未隱瞞先生、子女在美工作的事實，「而我身為立法委員，本來就應該接受公眾檢視，但我的家人不是，就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會，也不應該去公開他們的個人隱私。」

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