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娛樂 電視

黃子佼憑什麼爽過活? 女醫開轟張小燕：難怪演藝圈整組爛掉

張小燕是黃子佼的恩師，兩人交情甚好。（翻攝自FB）張小燕是黃子佼的恩師，兩人交情甚好。（翻攝自FB）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼在2023年接連被爆料，不只遭傳出性騷擾，甚至還是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，形象就此一落千丈。近日，黃子佼被目擊與老婆孟耿如、女兒開心談話的模樣，被外界砲轟，直指他不要臉。MeToo的吹哨者Zofia也發文表示：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過的幸福美滿」，讓網友十分心疼受害者的遭遇。

眼科女醫黃宥嘉在FB發文開轟黃子佼與張小燕。（翻攝自FB）眼科女醫黃宥嘉在FB發文開轟黃子佼與張小燕。（翻攝自FB）

眼科女醫黃宥嘉今（7）日在FB發文開轟，針對黃子佼恩師張小燕，她更是直批：「就是太后當習慣了，哀家想怎樣就怎樣，你們忍一忍就沒事了。掌握資源的人這樣，難怪演藝圈整組爛掉。」疑惑難道每個涉嫌犯罪的人都能值得原諒嗎？台灣人對受害者沒有同理心，反而愛幫加害者說話。

此外，黃宥嘉還表示：「監獄那麼多犯人，怎麼不放出來在你家附近享天倫之樂、幫權勢性騷犯說話是在演藝圈混的天責嗎？」犯罪者過著他認為理所當然的生活，誰來同情受害者呢？網友紛紛在留言區聲援，「能理解張小燕想幫愛徒說話的心，但也太搞不清楚時機了，性騷擾並不是普通犯罪」、「台灣人確實很愛亂同情，黃子佼哪裡可憐？可憐之人必有可恨之處啊」、「張小燕有思考過受害者的處境才出來發言嗎？別亂帶風向」。

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