音樂、舞蹈、劇情交織！《璀璨女人夢》夢幻魅力今震撼登場

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲奧斯卡兩項大獎的《璀璨女人夢》今（7）日正式在台上映，電影以墨西哥販毒集團首領的自我尋覓之旅為主軸，透過炫彩斑斕、充滿歌劇式戲劇張力的敘事手法呈現其人生轉變。

這樣的風格與憑該片拿下奧斯卡最佳女配角的柔伊莎達娜的背景完美契合，她在成為演員之前，曾接受正統舞蹈及歌曲訓練，這次在片中也展現了超凡的肢體表現力以及驚人的音樂天賦。

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柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》展現精湛演出，奪得生涯首座奧斯卡最佳女配角獎。（CATCHPLAY提供）

導演賈克歐迪亞表示：「《璀璨女人夢》的靈感來自於歌劇，最初我寫的是一部歌劇劇本，後來因機緣巧合決定將其改編成電影。因此，音樂與舞蹈從一開始就深植於這部作品之中。」

柔伊則分享這次演出的深刻體驗：「這次的演出讓我重獲新生，就像是回到了最初的自己，重新與我的根源連結。我從小接受舞蹈集音樂訓練，成長於舞台之上。我來自紐約，在我的腦海裡，生活一直像是一場永無止境的音樂劇。能夠重新找回這個過去的自己，對我來說是一種恩賜。」

踏入電影產業後，柔伊曾一度遠離舞蹈，為此她感性表示：「但隨著年齡增長，我越來越意識到自己對這部分的渴望。而這次的機會，讓我能夠回歸到那個最真實的自己，就像是回到了家一樣。」

為讓影迷體驗高規格巨幕放映，發行商CATCHPLAY與MUVIE CINEMAS推出《璀璨女人夢》TITAN廳特別場，影迷除了體驗TITAN巨幕廳高規格放映之外，亦將獲得限定禮《璀璨女人夢》「限量珍藏原文A3海報」乙張，場次現正熱賣中。

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