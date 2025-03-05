劉亮佐健康亮紅燈！醫警告「初期糖尿病」狂剷19公斤現身

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉亮佐今攜家帶眷，帶著老婆趙小僑、兒子劉子銓和女兒典典寶寶參加「第八屆筋斗云創劇本創投平台」記者會，夫妻倆身形相較過往小了一號，劉亮佐從95公斤減到76公斤，一口氣瘦19公斤，他坦言去年初檢查出來擔固醇、三酸甘油等數值爆表，醫生還警告他有初期糖尿病，健康堪慮，他為了陪伴小女兒更久，決心減重。

第八屆筋斗云創劇本創投平台記者會；劉子銓（左起）、劉亮佐、女兒典典、趙小僑。（記者陳奕全攝）

他提到去年初健康檢查，醫生認為他的身體狀況很糟，無論是內分泌、血液指數都爆掉，必須開始服用控制血糖的藥物，讓他相當謹惕，開始調整生活、飲食，他指出自己有飲控，也吃大量蛋白質、減少澱粉，一週２次重訓來維持身材。

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而趙小僑秉持著「女明星的自覺」，也靠飲控、重訓瘦了6公斤，體脂從30減到24，她透露劉亮佐和兒子劉子銓有個比賽，7月5日典典寶寶生日那天，父子會一起在家展現上半身比身材，全家人投票決定勝負，劉亮佐說：「獎金一萬！」趙小僑在旁吐槽：「一個55歲的人要PK22公斤的人！」

此外，快3歲的典典寶寶受訪時滿場跑，童言童語的可愛模樣讓人眼冒愛心，有沒有劇組想找她當童星？劉亮佐坦言「找上的工作，我都拒絕」，他指出女兒之後年紀到，會逐漸減少她的公眾曝光度，「我會漸漸不要讓她被看見，會覺得有特殊對待跟交流。」趙小僑透露之前女兒被學校帶去校外教學，被兩組人認出來，知名度確實很高。

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