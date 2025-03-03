黃偉晉又爆炸了！搭車遭控「影響女乘客」 親上火線反擊

黃偉晉遭控搭車影響到隔壁女乘客。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人黃偉晉昨搭回車被捕捉，網友見到本人直呼超帥、腳很長，不過影片曝光後卻引來酸民攻擊稱黃偉晉腳打太開，影響到隔壁女乘客，對此，黃偉晉本人也親自留言反擊。

有網友昨晚發文表示在火車上捕獲野生黃偉晉，「我一直拿照片對比，還發限動問是立刻要爆炸的那個嗎？不得不說，他的腳真的是有夠長，站起來感覺都快撞到火車的門，第一次近距離看藝人感覺超酷的，一開始很想問，但我社恐不敢去問，而且他戴耳機感覺就不想被打擾。」

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黃偉晉親自反擊網友。（翻攝自threads）

黃偉晉親自反擊網友。（翻攝自threads）

從曝光影片中可以看到，黃偉晉戴著耳機正在使用手機，本人也現身留言區透露自己當時正在打麻將，不過有網友認為他腳打太開，已擠壓到旁邊的女乘客。

對此，黃偉晉親自留言反擊：「這個角度拍得好像我壓到左邊女生沒有空間，這完全是拍攝角度的問題，我不只肩膀、身體都沒碰到他，甚至連好像已經擠到他的膝蓋部位都完全沒碰到，是的我整個人都沒碰到他，然後有人說就是因為我這麼腳這麼開，旁邊的女的才這麼擠，不好意思….你們太先入為主了吧！先覺得是我擠到，她才內八？人家她本來就坐這樣沒有被我擠到好嗎？腳這麼開也都是拍攝角度所致，我完全有好好的在自己的椅子範圍裡。」認為那些有意見的網友完全斷「影」取義、亂揣測，「我通勤好久了，這種禮儀我是知道的好嗎？」可見他對於被誤會相當氣憤。

原PO看到後也趕緊出面緩頰，表示黃偉晉與旁邊的乘客距離是安全的並沒有超出座位線。

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