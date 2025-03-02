（獨家）陳淑芳「打桌球」驚見一畫面軟腿！和20位大學生同桌共樂

〔記者鍾志均／台北報導〕國民阿嬤陳淑芳高齡85歲，依舊活力十足，她日前受幼幼慈善基金會邀請，與20位清寒大學生一起吃火鍋同樂，還和其中一名大學生聊起桌球往事，頓時回憶湧現，少女感噴發。

陳淑芳（左）和大三學生黃建方飯後合照，兩人聊桌球不亦樂乎。（翰森娛樂提供）

20名學生中，有名坐輪椅的大三學生黃建方是帕奧桌球種子球員，曾在2024年世界能力青年運動會「桌球男單4級」奪金；正好陳淑芳念蘭陽女中時也是桌球校隊，兩人一聊起來非常投緣，在會後不忘合照留念。

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陳淑芳回憶當初宜蘭是鄉下地方，代表女中來到台北比賽後，發現另一個世界，「當時我們學校沒有啦啦隊，只有好朋友『七仙女』們約好一起加油」，結果到了台北後，發現對手有主場優勢，又有龐大啦啦隊，笑說一度嚇到有點腿軟。

陳淑芳邊說往事，邊擺出桌球架勢，還生動發出「桌球擊中桌面的清脆聲」，讓黃建方打趣回說「（淑芳）阿姨真的會打耶，兩人跨越年齡，決定相約打球，成為佳話。

陳淑芳（中）和20位清寒大學生共進午餐，希望號召更多民眾一起出錢出力。（翰森娛樂提供）

這次火鍋團聚同樣像是金馬影后的「小型見面會」，同時是大專院校生難得的交流機會，陳淑芳熱心行善，希望透過幼幼慈善基金會幫助台灣的大學生們。

今年基金會目標至少募得600萬，幫助至少200位勵進大學生分擔生活費及租金，減輕跨縣市求學生活壓力；捐款幫助清寒勵進大學生可洽幼幼慈善基金會官方粉絲頁。

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