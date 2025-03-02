姜丹尼爾開唱！驚見「台灣分身」藏身觀眾席：給我出來一下

姜丹尼爾在台開唱，嗨翻現場粉絲。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星姜丹尼爾昨天（1日）在台舉行專場演唱會，身穿全黑色勁裝帥度爆表，開場就帶來《Losing myself》與《Outerspace》，嗨翻全場。

姜丹尼爾化身黑馬王子，帶來最新迷你專輯《ACT》中的好歌。（SHOW Office提供）

姜丹尼爾才剛來跨年，相隔3個月再度來台演出，他用中文向粉絲FLOWD對不起，讓大家久等了，「這段期間我發行了專輯，也有舉辦活動，也開始了『ACT』巡演，亞洲最終站就是台北，我在各地城市都說『現在韓國真的好冷！』，所以每次搭飛機、下飛機都很很幸福（意指台北很溫暖舒適），場館的工作人員有把冷氣開大一點，這點也很幸福，如果繼續這樣開的話會很貴啊。」

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粉絲模仿姜丹尼爾的書呆子裝扮，被本尊叫上台前。（翻攝自IG、讀者提供）



姜丹尼爾在活動上看到男生粉絲時，不吝讚賞並豎起大拇指讚：「WELCOME！WELCOME！HANDSOME BOY！」隨後又特別翻牌認證點名一位粉絲：「剛剛不是有彩排嗎？我剛看到我自己哩！」原來是有粉絲精心COSPLAY姜丹尼爾的模樣，讓姜丹尼爾超級開心，要他出來走到台前，並與對方握了手，並以英文說「謝謝你的COSPLAY」。

姜丹尼爾「立麥」演唱，帥度爆表。（SHOW Office提供）

他與粉絲互動逗趣，與大家閒話家常，分享自己一大早就吃了橘子，「結果裡面有籽，想說是不是不好的兆頭，因為裡面有籽的水果，我只喜歡西瓜。」姜丹尼爾接下來就開始細數各種水果，提到香瓜時，翻譯老師一度思考該怎麼翻成中文，讓姜丹尼爾抓到把柄笑說「ㄟ～不知道吧」，讓全場粉絲笑翻。

姜丹尼爾準備超過20首歌曲，讓粉絲滿載而歸。（SHOW Office提供）

姜丹尼爾準備的歌單超過20首以上的曲目，還包括《Electric Shock》、《9 Lives》、《Touchin'》與《Color》等好歌，即將來到尾聲，姜丹尼爾又再次現身，演唱安可曲《The Story》。姜丹尼爾說：「我會繼續努力做出更多好歌與作品，回報你們對我的愛，期待下次能多停留幾天與FLOWD製造美好回憶，我一定會把你們滿滿的祝福全部帶走！」

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