晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

姜丹尼爾開唱！驚見「台灣分身」藏身觀眾席：給我出來一下

姜丹尼爾在台開唱，嗨翻現場粉絲。（SHOW Office提供）姜丹尼爾在台開唱，嗨翻現場粉絲。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星姜丹尼爾昨天（1日）在台舉行專場演唱會，身穿全黑色勁裝帥度爆表，開場就帶來《Losing myself》與《Outerspace》，嗨翻全場。

姜丹尼爾化身黑馬王子，帶來最新迷你專輯《ACT》中的好歌。（SHOW Office提供）姜丹尼爾化身黑馬王子，帶來最新迷你專輯《ACT》中的好歌。（SHOW Office提供）

姜丹尼爾才剛來跨年，相隔3個月再度來台演出，他用中文向粉絲FLOWD對不起，讓大家久等了，「這段期間我發行了專輯，也有舉辦活動，也開始了『ACT』巡演，亞洲最終站就是台北，我在各地城市都說『現在韓國真的好冷！』，所以每次搭飛機、下飛機都很很幸福（意指台北很溫暖舒適），場館的工作人員有把冷氣開大一點，這點也很幸福，如果繼續這樣開的話會很貴啊。」

姜丹尼爾開唱！驚見「台灣分身」藏身觀眾席：給我出來一下粉絲模仿姜丹尼爾的書呆子裝扮，被本尊叫上台前。（翻攝自IG、讀者提供）

姜丹尼爾在活動上看到男生粉絲時，不吝讚賞並豎起大拇指讚：「WELCOME！WELCOME！HANDSOME BOY！」隨後又特別翻牌認證點名一位粉絲：「剛剛不是有彩排嗎？我剛看到我自己哩！」原來是有粉絲精心COSPLAY姜丹尼爾的模樣，讓姜丹尼爾超級開心，要他出來走到台前，並與對方握了手，並以英文說「謝謝你的COSPLAY」。

姜丹尼爾「立麥」演唱，帥度爆表。（SHOW Office提供）姜丹尼爾「立麥」演唱，帥度爆表。（SHOW Office提供）

他與粉絲互動逗趣，與大家閒話家常，分享自己一大早就吃了橘子，「結果裡面有籽，想說是不是不好的兆頭，因為裡面有籽的水果，我只喜歡西瓜。」姜丹尼爾接下來就開始細數各種水果，提到香瓜時，翻譯老師一度思考該怎麼翻成中文，讓姜丹尼爾抓到把柄笑說「ㄟ～不知道吧」，讓全場粉絲笑翻。

姜丹尼爾準備超過20首歌曲，讓粉絲滿載而歸。（SHOW Office提供）姜丹尼爾準備超過20首歌曲，讓粉絲滿載而歸。（SHOW Office提供）

姜丹尼爾準備的歌單超過20首以上的曲目，還包括《Electric Shock》、《9 Lives》、《Touchin'》與《Color》等好歌，即將來到尾聲，姜丹尼爾又再次現身，演唱安可曲《The Story》。姜丹尼爾說：「我會繼續努力做出更多好歌與作品，回報你們對我的愛，期待下次能多停留幾天與FLOWD製造美好回憶，我一定會把你們滿滿的祝福全部帶走！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中