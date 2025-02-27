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逼迫花博員工開鎖？ 網紅咪妃親上火線澄清

網紅咪妃日前在「咪妃KIDS頻道」提到自己在花博遊客中心哺乳室的經驗。（翻攝自IG）網紅咪妃日前在「咪妃KIDS頻道」提到自己在花博遊客中心哺乳室的經驗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅咪妃日前在「咪妃KIDS頻道」提到自己曾經帶女兒想使用花博遊客中心哺乳室，卻發現門被鎖住，只好請員工代為開門，沒想到得到「我要下班了欸」的答案，這段遭遇曝光後，引起熱烈討論。今（27）咪妃突然在限時動態發文，強調「本人無逼迫工作人員幫我開鎖，我的三觀很正常」。

咪妃今在限時動態發文，強調自己沒有「逼迫」花博工作人員幫我開鎖。（翻攝自IG）咪妃今在限時動態發文，強調自己沒有「逼迫」花博工作人員幫我開鎖。（翻攝自IG）

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咪妃KIDS Podcast第一集的題目就相當嗆辣：「台灣真的不適合育兒嗎？真的親子不友善嗎？」並在節目中提到花博親子館哺乳室標示不清，她看著標示找了很久都找不到，只好來回奔跑、整個園區逛了一輪，但仍找不到哺乳室。後來經過詢問，咪妃終於找到哺乳室，但門卻是鎖上的，當時咪妃女兒餓到哭了起來，她只能請遊客中心員工幫忙開門，但對方表示「要下班了」，她請對方幫幫忙，讓她能快點泡奶粉。

咪妃分享自己使用哺乳室的經驗，希望大家不要誤會她逼迫花博工作人員，並表示當下很有禮貌。（翻攝自IG）咪妃分享自己使用哺乳室的經驗，希望大家不要誤會她逼迫花博工作人員，並表示當下很有禮貌。（翻攝自IG）

咪妃今天特別在限時動態裡針對此事做進一步的解釋，當時她在花博遊客中心內找哺乳室已經將近半個小時，好不容易找到正確地點，找到那位快下班的員工時，她的口氣和態度也非常有禮貌，也對耽誤對方下班表示非常抱歉。

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咪妃說，自己的請求相當禮貌，雖然女兒哭鬧，但她並未強迫任何人，所以出面澄清：「本人非常非常不好意思的詢問（對話為以下），真的不好意思我一直找不到這邊，能不能讓我裝個熱水泡奶就好呢？對不起耽誤到你！真的很抱歉！我裝完就立刻出來，辛苦你了！」更強調自己三觀很正常，請外界不要誤會。

咪妃在限時動態強調自己態度非常有禮貌、三觀也很正常，沒有逼迫任何人做任何事。（翻攝自IG）咪妃在限時動態強調自己態度非常有禮貌、三觀也很正常，沒有逼迫任何人做任何事。（翻攝自IG）

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