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侯怡君陷喪父之痛「片場淚崩」！慟喊：想以餘生換父命

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊慶煌在民視八點檔《好運來》飾演「國慶爸爸」，卻遭王燦、龍天翔害死，戲份告一段落，而侯怡君飾演楊慶煌的媳婦，在拍醫院的告別戲，令她想起父親離世的場景，勾起內心最深的喪父之痛，「我曾祈求以自己餘生換回父親，但現實終究無法逆轉。」因此拍攝時她哭到無法自拔。

侯怡君陷喪父之痛「片場淚崩」！慟喊：想以餘生換父命侯怡君（後排中）在《好運來》中哭到痛徹心扉，謝瓊煖（前）與戲中兒子劉至翰（左後）、米可白（右後）也都非常入戲。（民視提供）


侯怡君的爸爸侯愛民2022年6月因心肌梗塞病逝，享壽72歲，侯怡君曾一度走不出喪父之痛，後來生活才慢慢回到正軌。事隔3年，侯怡君在拍戲時面對生離死別，仍感慨不已，「這場戲讓我痛徹心扉，妝容、場景都一模一樣，就像當年父親離開時的畫面重現。我內心非常抗拒，不願再面對這樣的場景，那種無助感讓我快要崩潰。」

她回憶當年親身經歷喪父之痛，甚至曾祈求以自己餘生換回父親，但現實終究無法逆轉，「雖然這場戲不是我的主戲，但我還是哭到無法自己，一直到播出完，我還沉浸在悲傷之中，腦海裡全是對父親的思念。」

侯怡君陷喪父之痛「片場淚崩」！慟喊：想以餘生換父命米可白和楊慶煌《好運來》飾演父女，戲外也有父女般好感情。（民視提供）

飾演楊慶煌女兒的米可白，形容這場戲讓整個劇組都陷入低氣壓，「我們拍戲時真的像一家人，早上還在拍攝歡樂的回憶戲，爸爸牽著我走進婚禮會場，沒想到晚上就要拍他離世的戲碼，大家都無法接受這個劇情的轉折。」

她提到，拍攝期間，楊慶煌早已像真正的父親般照顧她，「他總是叫我『女兒』，關心我有沒有吃飽、穿暖，甚至會準備水果請大家吃。他真的就像爸爸一樣貼心，所以我到現在還是無法接受他『殺青』這件事。」

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