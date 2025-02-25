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斷兒不斷媳？ 張蘭TikTok猛曬Mandy賺流量

女星大S前婆婆張蘭轉戰國際版抖音TikTok，開始利用現媳婦Mandy賺流量。（本報資料照，記者陳逸寬攝）女星大S前婆婆張蘭轉戰國際版抖音TikTok，開始利用現媳婦Mandy賺流量。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節於日本病逝，事後前婆婆張蘭頻頻利用大S開直播賺流量，最後連抖音、微博都忍不住出手，將張蘭、汪小菲母子的帳號全都封禁，汪小菲更是氣得大喊要和張蘭斷絕母子關係。如今張蘭轉戰國際板抖音TikTok，但是賺流量的方法還是老招數，只不過沒了大S，張蘭把腦筋動到汪小菲現任妻子「Mandy」馬筱梅身上。

張蘭（右）日前上架與汪小菲（左）、Mandy同框的影片。（翻攝自TikTok）張蘭（右）日前上架與汪小菲（左）、Mandy同框的影片。（翻攝自TikTok）

相關新聞：汪小菲深情悼大S Mandy不忍二度發聲護尪

張蘭開通TikTok帳號之後，為刺激流量，不斷同台現任媳婦Mandy，有網友刻意問起汪小菲，張蘭則以「不信謠，不傳謠」6字回應。為了讓TikTok帳號有人氣，張蘭不斷更新影片，更積極回應網友留言，日前她上架一支與汪小菲、Mandy同台的影片，還在影片中說：「「汪小菲說讓馬筱梅跟我過日子，那肯定的啊，一個吃飯都播，你走哪播哪，一個夜裡不睡覺，這不是戰蘭精神嗎」。

網友也刻意酸張蘭說「汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係」嘲諷在職播間裏頭不斷說張蘭好話的網軍，更笑說應該是吃酸辣粉吃傻了。「戰蘭」瞬間又上身，指控對方散布謠言。

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