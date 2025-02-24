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娛樂 電視

王仁甫遇財務危機「存款都空了」 季芹萌生離婚念頭

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天綜合台《同學來了》明（25日）晚9點播出「走過20年婚姻實在不容易，瓷婚夫妻其實也經歷過這些風風雨雨」，王仁甫透露與老婆季芹曾為了經營民宿吵到差點離婚，不過季芹也分享老公結婚至今，種種舉動都讓她備感浪漫。

王仁甫說：「我們以為只要有頭期款，後面用貸款來支付就好，要進行時才發現貸款是要等房子蓋好後，銀行才會撥給你，所以財務瞬間出現漏洞。」他當下只能靠賣車救急，「那時候幾乎每天都有廠商來請款，我有一陣子收集很多車，今天賣這台，下禮拜賣這台，最後車位、存款都是空的，壓力很大。」

王仁甫（左）、季芹曾因經營民宿吵到要離婚。（中天提供）王仁甫（左）、季芹曾因經營民宿吵到要離婚。（中天提供）

突如其來的財務危機，也讓季芹質疑這段感情是否能長久，「我對財務非常謹慎，他讓我覺得非常可怕，一直思考他有辦法給我安穩的生活嗎？而且民宿蓋好後，我們也是吵，因為我們邏輯相反，他做口碑不管成本，那我會覺得我們前面已經有那麼大的開銷，招待客人當然要看成本。」

季芹也分享當初對王仁甫動心的原因，「主持《少年兵團》半年，我們從來沒聊過天，但天冷玩遊戲時，有人默默買好關東煮等我，夏天下水玩遊戲時，有人拿著毛巾在岸邊等，我突然覺得這個人怎麼這麼會照顧人。」但王仁甫聽完卻說她超難追，「妳講得很輕鬆，我約她吃飯，她跟我說『我沒有想要跟你吃飯，跟我出去吃飯的人要領號碼牌』，所以我隔天早上就去銀行領1號的號碼牌。」

而最讓季芹感動的是王仁甫的浪漫，從結婚至今都不曾改變，「今年結婚紀念日，他把家裡佈置得非常浪漫，還做料理給我吃，而且我很愛吃，只要我點餐，他都做得出來。」

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