孫生質疑網軍攻擊 自曝爆瘦9公斤
孫生懷疑有人買網軍帶風向。（翻攝自臉書）
〔記者馮亦寧／台北報導〕不雅片、開房硬上得逞，事後遭到所屬團體「反骨男孩」解約，孫生今（21）在社群平台限時動態發文，表示自己雖然已經專心好好反省，但太多人傳給他各式各樣離譜的資訊，導致他睡不了也吃不了，甚至體重也狂掉9公斤。
相關新聞：想錢想瘋了？ 孫生道歉片3分鐘黑畫面 YouTuber戳破祕密
請繼續往下閱讀...
孫生說「該上的課都報名了」，更強調「認識我的都知道，我不可能強迫別人」，接著懷疑「到底是誰在用網軍…」。話鋒一轉，孫生喪氣道「算了真的沒意思，我現在沒資格發表意見」。
孫生也自爆「我找不到我內心平靜的聲音」、「從66公斤變成57」看來心情真的非常低落。
孫生發限時動態感覺情緒十分沮喪。（翻攝自IG）
【孫生全文】
我本來已經沒有再看網路了，自己專心好好反省改變
該上的課都報名了
但朋友們傳給我太多莫須有的
各式各樣離譜的
認識我的都知道，我不可能強迫別人
堯宣也不是那樣的人
到底是誰在用網軍…
算了真的沒意思，我現在沒資格發表意見
對不起。
我找不到我內心平靜的聲音，完全睡不了吃不了
從66公斤變成57
耶穌，我向你懺悔。
☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆
☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆
☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡