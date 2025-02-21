孫生質疑網軍攻擊 自曝爆瘦9公斤

孫生懷疑有人買網軍帶風向。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕不雅片、開房硬上得逞，事後遭到所屬團體「反骨男孩」解約，孫生今（21）在社群平台限時動態發文，表示自己雖然已經專心好好反省，但太多人傳給他各式各樣離譜的資訊，導致他睡不了也吃不了，甚至體重也狂掉9公斤。

相關新聞：想錢想瘋了？ 孫生道歉片3分鐘黑畫面 YouTuber戳破祕密

請繼續往下閱讀...

孫生說「該上的課都報名了」，更強調「認識我的都知道，我不可能強迫別人」，接著懷疑「到底是誰在用網軍…」。話鋒一轉，孫生喪氣道「算了真的沒意思，我現在沒資格發表意見」。

孫生也自爆「我找不到我內心平靜的聲音」、「從66公斤變成57」看來心情真的非常低落。

孫生發限時動態感覺情緒十分沮喪。（翻攝自IG）

【孫生全文】

我本來已經沒有再看網路了，自己專心好好反省改變

該上的課都報名了

但朋友們傳給我太多莫須有的

各式各樣離譜的

認識我的都知道，我不可能強迫別人

堯宣也不是那樣的人

到底是誰在用網軍…

算了真的沒意思，我現在沒資格發表意見

對不起。

我找不到我內心平靜的聲音，完全睡不了吃不了

從66公斤變成57

耶穌，我向你懺悔。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法