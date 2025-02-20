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娛樂 亞洲

《瘋狂亞洲富豪》原著作者逃兵 不敢回新加坡慘遭通緝

藝人王大陸涉妨害兵役獲交保離開新北地檢署。（本報資料照，記者潘少棠攝）藝人王大陸涉妨害兵役獲交保離開新北地檢署。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日台灣男星王大陸爆出企圖瞞騙醫師造假病歷藉此逃避兵役，成為新聞焦點。無獨有偶，好萊塢夯片《瘋狂亞洲富豪》原著小說作者，在新加坡出生卻移居美國的關凱文也曾因逃兵搞得雞飛狗跳。

2018年改編自關凱文同名小說的《瘋狂亞洲富豪》從好萊塢紅回新加坡，準備在新加坡舉辦熱鬧滾滾的首映典禮，意外爆出關凱文逃兵，慘遭新加坡通緝的消息，而首映當日包括男主角亨利高汀等人走紅毯亮相，許多新加坡影迷都十分興奮，唯獨原作者關凱文不敢出席。

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好萊塢夯片《瘋狂亞洲富豪》原作者關凱文（右1）是新加坡逃兵，被當局通緝。左一和中間者為該片演員。（路透）好萊塢夯片《瘋狂亞洲富豪》原作者關凱文（右1）是新加坡逃兵，被當局通緝。左一和中間者為該片演員。（路透）

關凱文11歲時與家人一同離開新加坡移居美國，由於新加坡推行徵兵制，年滿18歲男性攻門及永久居民有服役義務，服役基本期限為2年，役期滿後即轉為「戰備軍人」，之後進入戰備訓練週期，為期10年，期間內必須完成軍事訓練及召回動員演練等項目。

關凱文曾在1994年申請放棄新加坡公民權，但因為他沒有履行當兵國民義務遭駁回，且根據新加坡法令，倘若關凱文罪名成立極可能面對最高新幣1萬元（約新台幣24萬元）罰款、有期徒刑3年，或兩者兼施。

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